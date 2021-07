Temporeros migrantes de Albacete tendrán asesoramiento gratuito de CCOO, que mapeará asentamientos de la provincia

El recurso ha sido habilitado desde Comisiones Obreras Albacete para asesorar sobre cualquier consulta administrativa, cuestión laboral, tramitación de solicitudes, traducciones, denuncias o formación, a la población migrante de la provincia, tanto a temporeros como a trabajadores de otros sectores como la hostelería o las empleadas del hogar.

"Les vamos a asesorar en materia de extranjería, vamos a seguir acompañándolos para ayudarles en todos sus trámites y dudas en materia laboral, así como en las denuncias a la inspección de trabajo y en su formación, para que se sigan preparando y puedan acceder a tener una mejor calidad de vida en el futuro" ha asegurado durante la presentación la secretaria provincial del sindicato, Carmen Juste.

Juste ha explicado que esta iniciativa se suma al convenio, firmado esta misma semana con la Diputación y el Ayuntamiento de Albacete, para actuar como intermediarios entre los trabajadores, los consistorios y las empresas contratantes.

"La experiencia es la que nos ha hecho comprender la necesidad de la figura de un mediador y de una persona especializada en temas de extranjería, además de nuestra presencia física en los tajos y en los asentamientos y, ahora también, de este teléfono gratuito" ha destacado el responsable de Políticas Sociales de CCOO, Juan Zamora.

"Continuaremos denunciando en nombre de estas personas sus condiciones laborales para que se cumpla la ley, porque muchas tienen miedo y desconocen el idioma" ha continuado señalando Zamora, que ha calificado de "semiesclavitud y esclavitud" las condiciones laborales a las que son sometidos estos trabajadores.

Desde el sindicato hacen también una clara apuesta por la formación a través de cursos profesionales, como el de instalación de placas fotovoltaicas o poda, para que la población migrante pueda acceder a un trabajo de larga duración que les permita establecerse en un sitio fijo.

CCOO HARÁ UN MAPEO DE LOS ASENTAMIENTOS EN LA PROVINCIA

Además, según ha señalado Zamora, elaborarán un mapa con todos los asentamientos de la provincia, haciendo especial hincapié en los de la capital, analizando su población y las condiciones de habitabilidad, para trasladarlo a las administraciones y buscar soluciones, "sus condiciones de vida siguen siendo pésimas, necesitamos que esta realidad sea visible".

En esta misma línea, Fode Diaby, adjunto a la secretaría de Políticas Sociales del sindicato que trabajará como mediador y traductor, ha trasladado las situaciones a las que se enfrentan las personas migrantes, "yo como migrante he sufrido muchas cosas, muchos de mis compañeros me explican lo que les ocurre en Albacete, ayer mismo estuvimos en La Pulgosa y vamos a facilitar todo lo que podamos para solucionar, no solo la situación del tema laboral y administrativo, sino también residencial".