CCOO exigeix que les farmàcies sociosanitàries passen a gestió directa de Sanitat

Des de 2018, CCOO ha plantejat, en nombroses ocasions, la "necessitat" de buscar una solució dialogada a la situació laboral dels professionals que presten eixe servici, sense obtindre una solució definitiva.

Durant aquest temps, el projecte per a la continuïtat de la prestació d'aquest servici ha patit diversos canvis i retards, motivats fonamentalment pels canvis de responsabilitats a les consellerias afectades, "la qual cosa ha contribuït a incrementar la preocupació del personal pel que fa al seu futur professional i al manteniment de les seues ocupacions", ha alertat.

Aquest sindicat "sempre" ha defès que la integració dels servicis externalitzats ha de fer-se sota una fórmula amb seguretat jurídica plena, respectant els drets del conjunt de les persones treballadores afectades i amb les màximes garanties en la continuïtat de la gestió directa per a prestació del servici.

En aquest sentit, CCOO rebutja l'anunci de la creació d'una empresa pública per a la seua gestió i, després de nombroses mobilitzacions liderades per CCOO, la Conselleria va canviar de criteri apostant per la gestió directa.

"Lamentablement, a dia de hui, l'Administració segueix sense aclarir ni el calendari ni el pla previst per a la integració de les farmàcies sociosanitàries, la qual cosa suposaria que el personal deixe d'estar als llimbs i acabar amb una situació d'enriquiment injust que suposa un increment del cost", ha afegit.

Actualment, els servicis de farmàcia sociosanitaris estan situats a les residències de persones majors dependents de Borriana (Castelló), La Pineda (Castelló), La Canyada a Paterna (València) i La Florida (Alacant); mentre que la unitat de coordinació del programa està situada en la ciutat administrativa 9 d'Octubre de València.

Para CCOO és "inacceptable" mantindre a aquest personal "en una constant incertesa i preocupació" sobre les seues condicions de treball i el seu futur laboral i professional, per açò aquest sindicat exigeix a l'Administració que explique com serà el procés de reversió a la gestió directa de les farmàcies sociosanitàries i establisca el calendari i els terminis per a la integració d'aquest servei a la Conselleria de Sanitat.