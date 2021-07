Tras mucha espera, Drag Race llegó a España para alegría de muchos fans del formato de RuPaul, y este domingo termina su primera temporada en Atresplayer Premium con la coronación de la primera estrella drag del país.

Carmen Farala, Killer Queen y Sagittaria son las tres finalistas que se juegan este domingo la corona tras un largo recorrido en el que han vivido todo tipo de pruebas y complicaciones, desde lip syncs en los que tuvieron que darlo todo a retos de costura complicados que casi las hacen ser expulsadas.

Sin embargo, tras la final, parece que el talent no termina aún, pues Atresmedia y World of Wonder han decidido alargar una semana más el programa con una gala especial el domingo 1 de agosto.

Lo más habitual en algunas de las ediciones del formato original estadounidense, RuPaul's Drag Race, es que la coronación de la ganadora se realice con público, pero no es común que haya una gala especial tras la final.

Aun así, quizá el equipo haya oído las quedas sobre el reencuentro del pasado domingo -que casi parecía más un recopilatorio- y decidan realizar un especial más acorde a los que los fans pedían.