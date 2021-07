Aldo Olcese es el presidente de Sociedad Civil Ahora (SOCIA), una institución que agrupa a organizaciones e instituciones de pensamiento y de acción de la Sociedad Civil en torno a un proyecto común de mejora y renovación de España.

Entre sus pilares básicos están la defensa de la Monarquía Parlamentaria y de la Constitución Española, ambos amenazados tanto por el avance de los partidarios de instaurar una República como por los partidos independentistas catalanes y, en menor medidas, vascos.

El economista Aldo Olcese, español de padre italiano y madre cordobesa, explica a 20minutos las diferentes iniciativas que está impulsando Sociedad Civil en su idea de 'Relanzar España'.

¿Qué ha supuesto la Monarquía Parlamentaria para España? ¿Está más amenazada y en cuestión que nunca? ¿La princesa Leonor llegará a ser Reina?

España es un reino desde hace mucho tiempo. Es un modelo no sólo político sino también de convivencia. La Monarquía Parlamentaria, después de la dictadura de Franco, se ha consolidado como un modelo de convivencia válido que hay que defender. Sobre si está amenazada, creo que es más el ruido que las nueces.

La apreciación positiva de la Monarquía entre la ciudadanía es mucho mayor que la negativa

Me limito a basarme en las encuestas. La Monarquía es uno de los problemas menores para los españoles, la apreciación positiva es mucho mayor que la negativa.

Desde el punto de vista sociológico no está amenazada en sus fundamentos. Es verdad que la Monarquía trata de combatirse desde determinados estamentos políticos pero son rotundamente minoritarios. Ahora llaman la atención ahora porque están en el Gobierno y eso nunca se había visto, pero se trata de una coalición de gobierno y, en lo esencial, el Partido Socialista no está promoviendo un cambio de sistema de Monarquía a República.

Eso sí podría desestabilizar a la Monarquía, que uno de los dos grandes partidos nacionales apostara por la República, pero a mí no me parece que el PSOE esté en eso. Por tanto, pese a que la Monarquía está combatida por un sector del Gobierno, la princesa Leonor será Reina de España.

En Cataluña existe una sociedad fracturada casi al 50% entre partidarios de la independencia y de la permanece en España. ¿Proponen alguna solución para el conflicto catalán? En caso de realizar algún tipo de referéndum, ¿deberían participar solo los catalanes o el conjunto de los españoles?

Este es un aspecto que se debatió en el Congreso del año pasado de Madrid y que se va a volver a debatir en el Congreso de Valencia. Vamos a procurar que se debate en el seno de la Unión Europea con ese prisma. Yo no voy a ser quien fije una posición sobre esto porque estaría haciendo mal mi trabajo porque me estaría adelantando al Congreso. Publicaremos informes que recojan unos consensos de quienes han debatido.

¿Referéndum independentista en Cataluña? Uno de nuestros principios básicos es que la unidad nacional de España no se discute

Sí defendemos unos principios básicos, y uno es que la unidad nacional no se pone en cuestión y no se discute. Todo aquello que no esté dentro de la Constitución no lo vamos a defender. Cualquier votación o referéndum debería ser conforme a las reglas de la Constitución Española.

Cambiando de tercio. Usted ha denunciado que España es uno de los países donde más banqueros y políticos están en la cárcel por corrupción. ¿Daña mucho eso a la imagen internacional de España?

Evidentemente sí. Tiene un aspecto positivo, y es que demuestra al conjunto del mundo que en España la justicia funciona porque si no no estarían en la cárcel. En todas partes hay corruptos. Que en España los haya y estén en prisión demuestra que quien la hace la paga, algo que no ocurre en todos los países europeos.

¿Qué es Sociedad Civil Ahora (SOCIA) y cuáles son sus objetivos?

Sociedad Civil Ahora es una asociación constituida por un conjunto de entidades, fundaciones, institutos y asociaciones pertenecientes a la sociedad civil, sobre todo centros de debate, representativa de los grandes sectores que transversalmente pueden representar a la sociedad civil española, en áreas como los mayores, los jóvenes, las mujeres, colectivos profesionales, que nos hemos agrupado en torno a unos propósitos comunes que tienen que ver con la defensa de unos principios y valores.

Queremos una sociedad civil más participativa, más activa y más comprometida. En definitiva, queremos llevar a cabo una de las máximas de uno de nuestros pensadores, Julián Marías, quien decía que en España hay mucha gente que se pregunta qué va a pasar, en lugar de preguntarse qué vamos a hacer. Nosotros somos de los de qué vamos a hacer. No basta solo reflexionar, también hay que actuar.

En España hay mucha gente que se pregunta qué va a pasar, en lugar de preguntarse qué vamos a hacer

En el ámbito de la convivencia defendemos la Constitución Española y el Estado de Derecho. Parecen cuestiones simples, pero que conviene cultivar y recordar. Sobre todo porque sufren un cierto deterioro y hay que intentar defenderlos y mantenerlos. Para ello, por ejemplo, impulsamos congresos sobre la sociedad civil para promover y extender debates que sean participativos y se pueden recabar propuestas democráticas y profundas. Hay que buscar un equilibrio entre las llamadas élites intelectuales y la ciudadanía.

Celebraron un congreso en Madrid en 2020 bajo el título 'Repensar España' y ahora van a celebrar uno este año en Valencia bajo el título 'Relanzar España'. ¿En qué ámbito se debe relanzar España?

En el Congreso de Madrid se publicaron los resultados en diferentes formatos. Plasmamos las conclusiones en un libro que presentamos al Parlamento español, en concreto al Senado, para que los políticos pueden mejorar el país. No queremos suplantar a nadie si no ofrecerles propuestas que puedan ayudar. También se lo presentamos al Rey.

Fue un análisis profundo de lo que es España y lo que debe ser en un contexto de modernidad pero también teniendo en cuenta nuestra historia y nuestras tradiciones. No podemos vivir anclados en el pasado pero tampoco apostar solo por una modernidad incierta. Hay que dar pasos, peldaño a peldaño, de forma segura pero constante.

No podemos vivir anclados en el pasado pero tampoco apostar solo por una modernidad incierta

Apostamos por la conciliación, por la unión de la sociedad civil para mejorar España. Fue un análisis crítico-constructivo para ayudar a la defensa del Estado de Derecho y en definitiva de la defensa de España.

En el Congreso de Valencia, con el lema 'Relanzar España' y que se celebrará a finales de septiembre, ¿Qué esperan?

Relanzar España tiene cuatro grandes ejes. Tiene uno que vamos a tratar siempre que lo hemos llamado 'Fundamentos de la Sociedad Civil'. Ocurre como en un matrimonio, que para que funcione hay que regarlo todos los días.

El segundo eje se denomina un 'Proyecto de Nación para España'. Esto es algo que tenemos que trabajar. En España hay proyectos nacionales de diferentes regiones, nosotros creemos que es importante apostar por reencontrar la identidad nacional española, buscar y poner en valor todo aquello que nos une. Somos una de las naciones más antiguas del mundo.

En España hay proyectos nacionales de diferentes regiones, nosotros creemos que es importante apostar por reencontrar la identidad nacional española

Casi todos los países del mundo luchan para tener naciones fuertes, respetadas y completas, nosotros parece que vamos justo en el sentido contrario. Debemos regenerarnos y resetearnos para, aprovechando la pandemia y todos sus efectos, relanzarnos y apostar por una España mejor y más moderna en todos los ámbitos.

El tercer eje es 'la Sociedad Civil y la Política'. ¿Cómo articular una colaboración sana y leal para intentar mejorar nuestro país. Y el cuarto y último gran tema es 'Lo que nos hace diferentes y nos distingue en el mundo'.

Un 80% de lo que gobierna nuestras vidas no se decide en el Parlamento nacional, sino en el Parlamento europeo

Y luego habrá muchas mesas redondas para profundizar en todos estos temas. Por ejemplo, 'Funcionamiento del Estado y Unión Europea'. No debemos olvidar que un 80% de lo que gobierna nuestras vidas no se decide en el Parlamento nacional, sino en el Parlamento europeo.

Según fuentes de la organización, entre los ponentes que participarán en el Congreso de Sociedad Civil Ahora en Valencia el próximo 29 de septiembre están, entre otros, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el ex primer ministro italiano y ex presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, o ex ministros de los gobiernos del PP y el PSOE como Trinidad Jiménez (Exteriores), Manuel Pimentel (Trabajo), Rafael Catalá (Justicia), Jordi Sevilla (Administraciones Públicas), Ana Pastor (Sanidad) y actual vicepresidenta segunda del Congreso, o Juan Costa (Ciencia).