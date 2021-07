Cvirus.- Sanitat recomana que els acompanyants d'embarassades i hospitalitzats tinguen la vacunació completa

A partir d'ara, la gestant podrà estar en tot moment acompanyada per una persona de la seua elecció i confiança sempre que puguen garantir-se les condicions de seguretat, però no podrà realitzar aquesta funció ningú que presente símptomes compatibles amb COVID-19, estiga en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic o haja sigut identificat com a contacte estret. S'aconsella així que l'acompanyant estiga vacunat amb pauta completa.

Encara que la recomanació general és potenciar l'atenció telemàtica, es permeten les activitats grupals respectant sempre les mesures de seguretat generals i l'aforament, però no podran participar en elles les dones (vacunades o no) identificades com a contacte estret en els últims deu dies, explica la Generalitat en un comunicat.

DOS PERSONES EN PLANTA I UNA EN UCI

En concret, l'acompanyament de pacients no COVID que estiguen en planta podran fer-ho dos persones de forma alterna amb la recomanació que estiguen vacunades amb la pauta completa. Si la persona no COVID està a l'UCI, l'acompanyament es limitarà a una única persona i a un temps màxim de 30 minuts per torn de matí i vesprada, de nou amb el consell que tinguen la pauta òptima d'immunització.

No podrà accedir al centre sanitari com a acompanyant qualsevol persona que present símptomes compatibles amb COVID-19, estiga en aïllament domiciliari o haja sigut identificat com a contacte estret en els últims deu dies d'alguna persona amb símptomes o diagnosticada.

Per la seua banda, els hospitalitzats amb COVID podran tindre un únic acompanyant, que haurà de ser sempre el mateix, preferiblement amb el procés de vacunació complet i proveït del material de protecció adequat. Si l'acompanyant no té la pauta òptima, es quedarà a l'habitació fins a l'alta.

En el cas d'hospitalitzats amb COVID en situació terminal, l'acompanyament es realitzarà per una única persona, preferiblement amb vacunació completa. Es permetrà la presència excepcional de fins a tres persones alhora quan formen part de la mateixa unitat de convivència del pacient, tinguen la pauta de vacunació completa i disposen del material de protecció adequat, tot i que durant la nit només podrà quedar-se un acompanyant.

LABORATORIS I VOLUNTARIAT

L'adequació a la situació epidemiològica del protocol de visita mèdica a centres sanitaris contempla que es realitzarà preferentment a través de plataformes informàtiques i, si és necessari de forma presencial, serà recomanable que l'assumisca un delegat correctament vacunat. També es respectarà una distància de més de dos metres i la limitació de l'aforament de l'estada.

Paral·lelament, l'activitat de voluntariat serà realitzada per persones correctament vacunades i haurà de ser formalment autoritzada per la gerència i per la prefectura de servici que vaja a rebre l'acció de voluntariat.

En qualsevol cas, no podrà accedir a l'hospital cap persona que present simptomatologia respiratòria aguda susceptible de COVID o haja sigut identificada com a contacte estret en els últims deu dies, vacunada o no.