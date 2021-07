Tania Llasera cumple 42 años feliz consigo misma: "Mi cuerpo funciona de vicio y me da más alegrías que penas"

La presentadora y escritora Tania Llasera ha vuelto a convertirse en una abanderada de la autoaceptación y lo ha hecho con motivo de su 42 cumpleaños.

La televisiva ha subido varias fotos a su Instagram y a sus stories para celebrar su aniversario y junto a las imágenes, que recogen diversas etapas de su vida, con distintos tipos y físicos, ha hecho un alegato en favor de aceptarse como es.

“No es un ornamento, es un instrumento. Esto no es un ‘body positive', es un 'body acceptance'", decía la presentadora en un vídeo en el que baila en una piscina.

Y es que su cuerpo, según dice "no es perfecto, ni tiene que serlo, porque no somos ornamentos, las mujeres somos más que una imagen, somos personas y nuestro cuerpo es nuestro instrumento: para vivir, gozar y disfrutarlo sea como sea".

Tania Llasera tiene este tema como un asunto recurrente, pues no duda en responder a usuarios que hablan de su peso o sus cambios físicos, corrigiéndoles o haciéndoles ver que no son lícitos comentarios despectivos sobre el aspecto de otra persona.

"Hace ya 42 veranos que nací. Y quería celebrarlo con vosotros, celebrando mi cuerpo en todas sus formas porque todas son válidas y aunque a muchos les cuesta el concepto: ME GUSTO, no siempre lógicamente, pero ME ACEPTO en todas mis formas, pesos, embarazos, post partos, pelos, etc", hacía ver Llasera en otra de sus fotos.

"Porque mi cuerpo funciona de vicio, y me da muchas más alegrías que tristezas. Y con eso me quedo. Lo importante es cumplir años, que la alternativa no mola", exponía con mucha razón.