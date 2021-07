Megan Fox explica por qué vergonzante razón dejó el alcohol

Hay un momento dado en el que tu cerebro hace clic y piensas '¿qué diablos estoy haciendo con mi vida?'. Al menos, es lo que le ocurrió a Megan Fox en un momento dado de su vida, que justo fue la razón por la que decidió dejar de beber alcohol. Básicamente, por vergüenza ajena de ella misma...

Porque, a diferencia de otras muchas celebrities que no consumen nada por mantener su forma física, la protagonista de Jennifer's body o la saga Transformers lo hizo a raíz de una alfombra roja a la que acudió en 2009: la que precedió a la entrega de los Globos de Oro.

En aquella gala Fox, de 35 años y que acudió sola, acabaría sentada junto a Blake Lively y los Jonas Brothers. En dichos premios, a diferencia de los Oscars, se suele decir que las estrellas van más desinhibidas y se sueltan el pelo con mayor facilidad, pero en aquella ocasión a Fox se le fue un poco la mano con la bebida.

Como no sabía muy bien cómo congeniar con sus partenaires en la mesa, se abalanzó sobre una de las botellas gigantes de la marca de champán Moët & Chandon que se ponen a disposición de los invitados. Y ella misma ha reconocido que se bebió alguna que otra copa de más.

"Ahora ya no bebo y esa [gala] es la razón. Me puse muy agresiva y un poco más tarde acabé soltando un montón de tonterías en la alfombra roja que no debería de haber dicho jamás. Me metí en un buen lío por todo lo que solté por la boca", ha comentado Megan en una entrevista al portal WWD.

La actriz no ha querido entrar en detalles, aunque un repaso rápido a lo que entonces se publicó da algo de contexto: no cesó de criticar a su entonces marido, Brian Austin Green, por no haber querido acudir y dejarla sola. Todo por su tremendo ego masculino: no quería verse relegado al papel de acompañante.

Sea como fuere, y aunque ya están divorciados y ella ha rehecho su vida con el rapero Machine Gun Kelly, parece que Megan Fox no tiene ganas de reabrir viejas rencillas con el padre de sus tres hijos: Noah Shannon, Bodhi Ransom y Journey River Green.