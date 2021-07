Alacant fomenta les sinergies turístiques amb el sector públic i privat d'Eivissa

Es tracta de la primera iniciativa d'aquest tipus adoptada per Eivissa i des de l'Ajuntament que presideix Rafael Ruiz, en la qual s'han culminat els contactes iniciats el passat mes de juny a Alacant.

D'altra banda, Sánchez també ha mantingut una reunió amb Foment de Turisme Eivissa, patronal que aglutina al sector empresarial a la qual va assistir la regidora, Desiré Ruiz, i en la qual es van articular accions de promoció lligades a la gastronomia alacantina, amb especial interés, al turisme sostenible "ja que Eivissa i Alacant estan unides per la Posidònia", segons ha informat el consistori en un comunicat.

Així, l'edil de Turisme d'Alacant ha destacat que "Alacant i Eivissa ofereixen productes turístics similars pel que el perfil de turista pot ser també similar. Oferim gastronomia, esport, mar de posidònia que ens germana, i un especial interés per la sostenibilitat ambiental".

Per la seua banda, els responsables turístics eivissencs van mostrar el seu interés per la illa de Tabarca "que conjumina eixos dos atractius". Igualment, Sánchez ha concretat que "és un punt de partida per a potenciar l'intercanvi d'iniciatives promocionals de dos destinacions que s'uneixen en oferta i atractius".

Finalment, el Patronat de Turisme de l'Ajuntament d'Alacant ha instal·lat una carpa informativa que ha rebut la visita de més d'un miler de persones en els dos dies d'exposició. Entre les informacions sol·licitades destaca les relacionades amb el turisme residencial per a teletrabajar, donades les condicions de preu i qualitat de vida d'Alacant.