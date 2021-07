Detingut a la Comunitat per estafar a unes 300 persones amb el lloguer d'apartaments vacacionals

Les primeres denúncies daten de 2018. Hi ha un altre investigat que no ha sigut detingut perquè va ser citat pel jutjat que entén d'aquests fets.

Les investigacions es van iniciar a principis del mes de març, a través de la denúncia d'una víctima a la qual li havien estafat 500 euros en concepte de reserva d'un allotjament per a les seues vacances, adonant-se al temps de l'estafa.

Amb les primeres perquisicions dels investigadors es va aconseguir identificar als dos presumptes autors de l'estafa: un d'ells comptava amb nombrosos antecedents per fets similars, així com diferents reclamacions judicials d'indagació de parador per delictes d'estafa. També es va localitzar una plataforma d'afectats per aquests fets.

Els agents van anar recopilant denúncies realitzades des de l'any 2018, arribant a creuar-se amb una altra investigació sobre la mateixa persona duta a terme per la comissaria de Retiro de Madrid, moment en el qual es van unir les proves obtingudes i es va portar una investigació conjunta.

Finalment, a l'actual mes de juliol, després de moltes investigacions, es va tindre coneixement que el principal sospitós de les estafes podria estar amagat en un complex turístic d'una localitat de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa es va establir un dispositiu policial que ha culminat amb la seua detenció.

També s'ha realitzat un registre del domicili en el qual s'ocultava i s'ha intervingut divers material i documentació, a més de diners en efectiu. El sospitós, només entre els mesos de gener a juliol d'aquest any, hauria obtingut de les estafes un benefici d'uns 35.000 euros.