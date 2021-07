La startup EsportiVA llança una web per a donar cobertura a les esportistes femenines en els Jocs de Tòquio

La plataforma permet a professionals i equips d'esport femenins autogenerar continguts en una web totalment professional, gestionant la seua imatge de marca, promoció i atraient sponsors i altres suports. Actualment, formen part d'aquesta web 20 equips femenins -d'handbol, bàsquet, futbol, futbol americà, hoquei, rugbi, sóftbol i waterpolo-, que poden publicar i actualitzar la informació sobre la seua organització, partits, resultats, etcètera.

"Durant aquesta cobertura dels Jocs Olímpics de Tòquio ens anem a centrar en el seguiment de les esportistes espanyoles, amb la intenció d'aprofitar eixe moment de major interés per l'esport femení per a posicionar-nos com a referent, tant per a l'afició com davant les pròpies esportistes", detalla Maravillas Aparicio, fundadora i directora de la startup.

En la nova plataforma (