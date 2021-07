Una amiga desvela que Meghan Markle siempre tuvo claro que quería casarse con un inglés

Lo que viene siendo tener las ideas claras. Tu prototipo de hombre ideal no basado en otra cosa que no sea su lugar de nacimiento. Quizá no un príncipe, pero bueno, si se tercia... Una amiga acaba de desvelar que desde mucho antes de entrar en la familia real británica ya Meghan Markle tenía claro su objetivo una vez llegase al matrimonio: ella quería casarse con un inglés.

Es lógico dudar que esto lo vaya a incluir el príncipe Harry en el futuro en la autobiografía que está escribiendo y en la que seguro nombra cómo surgió la historia de amor entre él y la exactriz, pero esa fijación de Meghan por el Viejo Continente no es nueva.

De hecho, antes de conocer al duque de Sussex (una especie de bonus porque lo importante es que era inglés) en una cita a ciegas organizada por unas amistades, Meghan solía viajar con frecuencia a Londres y en una de esas visitas, ha confesado la presentadora Lizzie Cundy, le dijo en confidencia que esperaba encontrar a ese alguien especial.

"Me pidieron que cuidara de ella cuando vino aquí. Pero ella quería conocer gente, a ese alguien", ha comentado la celebrity británica al Daily Mail, explicando que coincidió con Meghan en un evento benéfico en 2013. Y, según Cundy, hay incluso un vídeo de la duquesa diciendo: "Yo quiero ser una chica londinense. Me encantan los hombres de Londres y todo lo que tiene que ver con esta ciudad".

Aunque según ella hubo un tiempo en el que sí estaba al tanto de la vida sentimental de Meghan, la relación entre ambas terminó rompiéndose cuando se anunció su compromiso con el nieto de Isabel II. "Dejó de lado a mucha gente, incluida su familia, así que yo no me he llevado la peor parte", ha agregado Cundy, que se une así a otros antiguos conocidos de Meghan que perdieron el contacto con ella una vez entró en la realeza.