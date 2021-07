Ribó exposa a la ministra les mancances ferroviàries

L'alcalde, Joan Ribó, ha convidat a la nova ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a visitar València «per a conéixer sobre el terreny la deficient situació de les infraestructures ferroviàries de la ciutat» i, si no fóra possible, mantindre una reunió per a recordar-li «els greus retards» en el desenvolupament del túnel passant.

«La no realització amb urgència [del túnel passant] pot convertir a la nostra ciutat en el semàfor d'Europa a nivell ferroviari», va remarcar el primer edil, qui va assenyalar que es tracta «d'una actuació fonamental» per al Corredor Mediterrani, la finalització de les obres del Parc Central o la millora de la xarxa de Rodalia.

En la missiva, de la qual va informar el Consistori, es va transmetre «la profunda preocupació» per la demora dels acords que, «en un llunyà any 2003», es van signar entre el Ministeri de Foment, l'Ajuntament de València i la Generalitat per a la realització del túnel passant.

El primer edil va ressaltar «les fites de gran importància per al projecte previstos per a 2021 mitjançant un conjunt d'acords amb el ministeri». Així, durant aquest mes de juliol havia de començar l'exposició pública del projecte del canal d'accés i desenvolupar el conveni que ha de substituir al que es va subscriure en 2003, segons el protocol que en 2019 van establir les tres administracions implicades.

D'altra banda, al setembre hauria d'estar acabat i presentar-se l'estudi informatiu del túnel passant, juntament amb la plataforma d'alta velocitat València-Castelló, amb les diferents alternatives per a l'execució d'aquestes infraestructures.

«València ha de resoldre el seu problema ferroviari de manera urgent», va manifestar el primer edil, qui posa en relleu que «excepte València, totes les grans ciutats espanyoles disposen de túnels passants en els trams ferroviaris urbans».