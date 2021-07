Este jueves, Telecinco emitió en su prime time el estreno de La última cena 2. El programa conservó la estructura de la primera edición, aunque el mayor cambio fue que, en lugar de colaboradores de Sálvame diario, en esta ocasión los participantes pertenecieron a otros formatos de la cadena o, directamente, a ninguno.

Ese era el caso, hasta ahora, de Lucía Dominguín, quien hacía apariciones esporádicas en la cadena mediante entrevistas en el Deluxe o como defensora de su hija, Palito Dominguín, en el plató de Supervivientes.

La madrileña suele dejar claro en todas esas participaciones que comparte la extravagancia y las particularidades de otros miembros de su familia, como su hermano Miguel Bosé. Y es que, la confesa amante de la naturaleza que siempre presume de sus floridos tocados ya había mostrado, por ejemplo, sus dotes para el canto lírico en cada intervención de Supervivientes.

Por otro lado, en entrevistas siempre demuestra que la suya no ha sido una vida fácil ni común, con escenas tan surrealistas como el secuestro de sus hijos cuando eran pequeños por parte de su propio padre o la trágica pérdida de Bimba Bosé con tan solo 41 años, en 2017.

Aunque a Dominguín le tocará cocinar para sus compañeros en La última cena y mostrar sus habilidades adquiridas en MasterChef Celebrity, al estreno del programa acudió como comensal, por lo que disfrutó de una noche bastante tranquila y contó, por ejemplo, a qué se debía que no tuviera olfato ni gusto, una dolencia que ya verbalizó en el talent culinario de La 1.

Contra todo lo predecible, Dominguín contó que se debió a un desamor. "Me bajaron las defensas y cogí una gripe muy fuerte... estuve cuatro días abandonada en mi desesperación, y ya no me recuperé, aunque estoy trabajando en ello. Lo que más me falla es el olfato. Son como notas musicales", recordó Dominguín, sin desvelar el nombre del culpable de su problema.