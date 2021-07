Nuria, la Kim Kardashian de 'First dates': "Ella y sus hermanas son un referente para mí"

Nada más llegar este jueves a First dates, el aspecto de Nuria le recordó a los espectadores de Cuatro a un personaje muy conocido del mundo del corazón y el famoseo: "Kim Kardashian y sus hermanas son un referente para mí", reconoció la peluquera.

"Me encanta y, de hecho, pasé el embarazo como ella, tuvimos los mismos problemas... lo único que no tengo es su cartera", afirmó la valenciana antes de comentarle a Lidia Torrent que se definía como "valiente, intensa y apasionada".

Y añadió que "soy una persona que por donde voy dejo huella, me gusta destacar por ser diferente y siempre soy o la más querida o la más odiada. Tengo hijos y me he casado dos veces, pero lo haré todas las veces que hagan falta porque es un día precioso".

Su cita fue Toni, que comentó en su presentación que "me gusta hacer deporte, es una de mis aficiones. Considero que es una meditación activa y me ayuda mucho a llevar mi vida diaria".

Ambos confesaron que estaban muy nerviosos en la cita, pero según pasaron a la mesa, esa sensación fue desapareciendo. Lo primero que le preguntó el valenciano a su cita fue por lo que le gustaba hacer en su tiempo libre.

"Me gusta mucho la fotografía, que me hagan fotos y yo hacerlas. También el deporte, no excesivamente, pero sí para cuidarme, como la alimentación, aunque me paso con el dulce", comentó Nuria.

Nuria, en 'First dates'. MEDIASET

En un momento de la velada, la peluquera rompió a llorar cuando comentó que "ya me enamoré una vez y no lo he vuelto a conseguir. Esa magia no la encuentro, pero no sé si es porque me dejaron marcada o porque lo que viví fue muy intenso, no lo sé".

Al final, Toni sí que quiso tener una segunda cita con la valenciana porque "es una persona muy fuerte mentalmente y eso me llama muchísimo la atención". Nuria, por su parte, no quiso volver a quedar: "Tendría muchas citas con él, pero en plan amistad".