Tu horóscopo diario: viernes 23 de julio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 23 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Encaras con mucho ánimo un fin de semana que te va a servir muy bien para desconectar de cosas absurdas o que te han pasado factura y te han causado estrés. Es el momento de dejar atrás todo eso y dedicarte a descansar de todo, sin ninguna prisa.

Tauro

Las novedades de las que te enteras hoy son muy positivas y a tu favor, quizá sea una persona que se había convertido en enemigo o enemiga tuya y que ahora desaparece. Respirarás y te relajarás porque ahora ves todo con mejor ánimo.

Géminis

Dejas de lado un pequeño problema de salud que te estaba molestando mucho y que no tenía importancia pero sí es cierto que estaba interfiriendo en tu vida y frenando ciertas actividades. Ahora ya puedes contarlo para sentir alivio mentalmente.

Cáncer

Hay algún acontecimiento o reunión a la que te apetece ir, pero no es recomendable que te autoinvites por mucho que te apetezca. Tu imagen no saldría muy bien parada con ese atrevimiento. Deja que las cosas vayan a su paso y ganarás.

Leo

Cuidado hoy con ciertas opiniones o consejos que des, ya que alguien puede tomarlos a mal. Antes de decir nada, piensa en la persona a la que se lo vas a decir y actúa con toda la prudencia posible. Al fin y al cabo, debes respetar sus ideas.

Virgo

No vas a creer cierta historia que alguien se empeña en contarte y harás bien porque puede ser un engaño o que alguien quiera aprovecharse de ti dándote pena. Debes de tener mucha precaución ante cualquier cosa que hoy te digan.

Libra

Procura no dejarte llevar por un súbito ataque de mal humor o contestar airadamente, en especial en la familia o con la pareja. No te favorece para nada y puede traerte algún problema muy pronto. Un paseo te calmará bastante los ánimos.

Escorpio

Hay relaciones que te gustaría retomar o personas que echas de menos, pero lo cierto es que no te has preocupado mucho de cuidar esas relaciones. Aún estás a tiempo de volver a contactar. Hazlo cuanto antes, utiliza las redes sociales, funcionará.

Sagitario

Tu nivel de actividades se amplía y ahora ya te encuentras con ganas de hacer cosas más lúdicas y de dejar de lado esos momentos que no te apetece revivir. Es una buena decisión, hazlo de esa manera. Es importante que pases página.

Capricornio

Tendrás que pactar con alguien un tema de tiempo con la familia, probablemente sea con una expareja y por mucho que no te apetezca, no te queda más remedio que ceder y llegar a un acuerdo. Es lo mejor para todos, piénsalo.

Acuario

No delegues una responsabilidad en el trabajo hoy porque de lo contrario, las cosas no saldrán tal y como habías planeado. En cualquier caso, tampoco vas a tener que hacer demasiados esfuerzos, así que no merece la pena que te evadas.

Piscis

Estarás muy sensible a lo que te digan los demás hoy, pero no debes escuchar palabras que no te aporten bienestar o estabilidad. Huye de personas que no sean amables o que estén crispadas, no te vienen bien. Mira por tu interés emocional.