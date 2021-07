Toda Andalucía esquiva el toque de queda, pero no el cierre de algunas playas por las noches

No habrá limitación de la movilidad nocturna en ningún rincón de Andalucía, al menos durante los próximos siete días. Así lo determinaron este jueves los comités territoriales de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias tras revisar la incidencia acumulada en todos los municipios y comprobar que ninguno presenta tasas por encima de los mil casos por cada 100.000 habitantes "en ascenso". Así pues, las 27 localidades que sí rebasan ese registro –26 de ellas con menos de 5.000 habitantes y una (Villanueva de Córdoba) con más– no cumplen el resto de criterios que analizan los expertos, por lo que tampoco en estas se solicitará el toque de queda de 2.00 a 7.00 horas que la Junta determinó el pasado martes para las zonas con alta incidencia del virus.

Lo que sí se aplica desde este viernes son las restricciones de aforos en función de los niveles de alerta de cada distrito sanitario, así como la obligación de los ayuntamientos de cerrar las playas de 23.00 a 7.00 horas en todos los niveles excepto el 1. Así lo establece el BOJA extraordinario publicado el miércoles por la Junta, donde afirma que los consistorios "deberán tomar las medidas necesarias destinadas al cierre de las playas para cualquier actividad de ocio y esparcimiento", restricción que no afecta a la pesca u otras actividades individuales ni a la hostelería.

Tras la revisión de niveles efectuada por los comités, esta medida, enfocada a evitar los botellones en los arenales, afecta a todas las playas de Cádiz, Málaga y Granada; a las situadas en el distrito Huelva Costa (Ayamonte, Isla Cristina o Punta Umbría) y las del área de Almería (la capital, Carboneras o Níjar).

En el caso de la provincia de Sevilla, solo los distritos Sur y Este se sitúan en el nivel 1, mientras que Aljarafe, Sevilla y Norte están en el 2. En los dos primeros, se permite un aforo interior del 75% en bares y discotecas, y cuatro comensales máximo por mesa dentro y diez fuera. En los municipios de nivel 2, la ocupación máxima en el interior de las discotecas es del 50% y del 75% en la hostelería, con cuatro comensales también por mesa en el interior y ocho en el exterior.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, defendió este jueves en el Parlamento las últimas medidas adoptadas por los expertos, que calificó de "muy equilibradas" y que "no dañan la economía y el turismo" al no suponer cierre de establecimientos, sino limitación de aforos. Lo que sí perjudicaría a estos sectores, afirmó, sería la limitación de la movilidad entre territorios, extremo que "no va a suceder en ningún caso".

El TS avala un cierre ya innecesario

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado el cierre perimetral durante una semana del municipio Peal de Becerro (Jaén) que la Junta determinó el pasado 7 de julio. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no avaló la medida, y el Ejecutivo andaluz recurrió ante el TS, que ha considerado la restricción "necesaria y proporcionada" a la vez que está limitada en el tiempo.

Sin embargo, la Junta no aplicará el cierre autorizado, ya que la localidad registró este jueves menos de 1.00 casos de incidencia acumulada (725,2).