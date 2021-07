Melyssa Pinto le manda un bonito mensaje a Sergi Castro, su novio: "Quiero que seas mi nueva aventura"

Melyssa Pinto entró a concursar Supervivientes 2021 con el corazón ocupado por un joven desconocido llamado Sergi Castro. Desde el primer día del reality ha pensado en él y, ahora, le ha pedido que la espere hasta que regrese de a casa.

Pinto ha llegado líder a la gran final, que se celebra este viernes 23, y está deseando reencontrarse con él. Castro, que se ha mantenido alejado de los focos durante todo el programa, ha compartido en su cuenta de Instagram los mismos deseos de verla.

La expareja de Tom Brusse le escribía una carta para reafirmar su amor antes de volar a España. "Con esta carta quiero que empiece un nuevo comienzo", escribió. "Quiero que seas mi nueva aventura en la que pondré tantas ganas y amor como he puesto en esta", relató a cámara.

Historia de Sergi Castro, novio de Melyssa Pinto. SERGI.CP / INSTAGRAM

Sergi compartía en sus historias las imágenes emocionado y devolvía las bonitas palabras: "Te quiero de aquí a Cayo Paloma y volver. Queda nada para vernos".

Historia de Sergi Castro, novio de Melyssa Pinto. SERGI.CP / INSTAGRAM

El misterioso novio de Melyssa Pinto es catalán y reside actualmente en S'Agaró (Girona). Tiene 27 años y más de 15.000 seguidores en Instagram, a pesar de apenas publicar contenido. De sus fotografías se puede deducir que le gusta viajar y estar siempre cerca de lugares con mar, al igual que disfruta de los coches y de los deportes de invierno.

No ha acudido nunca al plató de Supervivientes 2021, por lo que no se sabe si estará presente para el momento en el que anuncien si Melyssa es finalmente la ganadora o no del programa.