Arranca a València el festival itinerant House of Ley de Ley DJ amb Ladilla Rusa i Mueveloreina

Després d'uns mesos vivint a Toronto, aquesta 'disc-jockey' torna a casa per a fer ballar al públic durant tot l'estiu. Ara s'estrena com 'curator' (comissària) i porta el seu festival a diverses ciutats espanyoles.

El recorregut de House of Ley arranca a les set de la vesprada de l'últim dia de juliol a Sala Canal. A partir de les 23 hores, la festa es trasllada a La 3 Park per a gaudir dels 'sets' de Ley i Muevelocumbia.

Amb una trajectòria de més de deu anys en l'escena, després d'haver produït el seu propi espectacle fa poc més d'un any, Ley torna a reinventar-se, aquesta vegada com a productora.

"Impulsar la cultura del nostre país en un moment tan delicat i reivindicar la figura dels productors de la música de ball com a artistes de primer nivell han sigut el motor d'aquests esdeveniments. Estic molt emocionada de poder tornar a casa i portar l'experiència House of Ley a la meua terra", declara l'artista en un comunicat.

Ley seguirà el seu 'tour' estiuenc portant el festival a diverses ciutats espanyoles comptant amb la participació d'artistes com Kiko Veneno, Anaju, Delaporte, La Casa Azul o Aiko el grupo.

House of Ley, en definitiva, naix com una "casa" on gaudir de la música, de la companyia d'amics, "una casa on celebrar que la cultura segueix viva". Les entrades ja estan disponibles en la web de Ley DJ.