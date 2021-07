Jesús Cintora despide 'Las cosas claras': "Me he dejado la piel y he intentado trabajar con la mayor humildad"

Jesús Cintora ha despedido este jueves Las cosas claras después de 173 entregas emitidas y alguna que otra polémica a sus espaldas. El programa no volverá tras el verano, motivo por el que el presentador ha querido dirigirse a la audiencia sin tapujos: no está de acuerdo con el "cierre" de un espacio que, ha recalcado, nunca pidió "externalizar".

El programa se estrenó en La 1 el pasado 18 de noviembre, fecha en la que la administradora única de RTVE seguía siendo Rosa María Mateo. El formato aterrizó a cargo de Lacoproductora, productora liderada por José Miguel Contreras, un nombre muy vinculado a la cúpula de la cadena pública. Este hecho generó las primeras quejas entre los trabajadores de la cadena pública.

Más tarde, Las cosas claras fue criticado por su supuesta falta de imparcialidad en cuestiones políticas y por algunos mensajes que Cintora llegó a transmitir desde el plató. Asimismo, el periodista insiste en que el espacio ha informado de manera responsable, desmarcándose del "infoentretenimiento" que un día prometió derribar José Manuel Pérez Tornero, el actual director del ente público.

Hoy perdemos los que defendemos la libertad de expresión. Los que nos negábamos a que fulminaran a Cintora.



Aunque sea más difícil, aunque nos llevemos hostias, aunque a veces se pierda, algunos siempre vamos a elegir el camino correcto #lascosasclaras173pic.twitter.com/igxG3xWgJH — Juanma (@JuanmaDelOlmo) July 22, 2021

Así lo ha demostrado el presentador durante el transcurso del último programa. "Nos cierran antes a nosotros de que vuelva el rey emérito", ha opinado antes de darle las gracias al público por su fidelidad y apoyo: "Darle muchísimas gracias al público, a los espectadores, sin ustedes no tiene sentido nada".

"Yo tengo la enorme suerte de que hay mucha gente que incluso me defiende en las redes o en donde sea", ha dicho, aplaudiendo también la labor de sus compañeros, "un equipo espectacular". "He tenido la suerte de formar un equipo que es tremendo, de un enorme talento. Nadie ha venido por ser mi primo, novia, hermana... Aquí la gente viene por su talento", ha destacado.

El equipo de @cosasclarastve se despide hoy después de 173 programas.

Muchas gracias a todos por estar ahí.#lascosasclaras173 pic.twitter.com/YPSPWKjNTr — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) July 22, 2021

En cuanto a Lacoproductora, ha lanzado un mensaje rotundo: "[la empresa] Sigue, yo no". "Yo no decidí externalizar esto. Lo digo por algunos compañeros de TVE. A mí me encargaron esto así y así lo acepté. Así me he dejado la piel por esta televisión y esta cadena. He intentado hacerlo con la mayor humildad. 4.50 horas de la mañana levantándome y entrando a las 5.50 horas en este edificio para encender las luces de la redacción", ha añadido.

"Me he dejado la piel", ha avisado, y ha añadido: "A veces me hubiera gustado que me hubieran defendido más o que no me hubieran atacado, pero yo he seguido aquí, intentando hacerlo lo mejor posible".

Así ha sido la despedida de Jesús Cintora de #lascosasclaras173, me he emocionado la verdad, ojo al final: "Hacemos periodismo hay gente por detrás que se dedica a hacer otras cosas y con eso tenemos un problema gordo"#SoloConCintora pic.twitter.com/lPBFO2QdRm — 🏳️‍🌈💜𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) July 22, 2021

Por otro lado, Cintora ha recordado el cierre de Las mañanas de Cuatro en 2015. "Nos quitaron de un programa con un gobierno, y nos quitan también con otro gobierno. Ahora lo que hay es un compromiso con la humildad y la verdad. Hemos contado lo que pasaba", ha apuntado, matizando que "en el PSOE hay gente muy digna que no tiene que ver con determinadas decisiones. Igual estas decisiones tienen que ver más con una persona que con el partido".

"Muchísimas gracias. Hacemos periodismo, hay gente que por detrás hace otras cosas y con eso tenemos un problema muy gordo. Sean honestos y hagan periodismo. Se quedan con el Telediario, sigue la televisión", ha concluido.