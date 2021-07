Parc Sagunt adjudica a Inmo-Arnedo una parcel·la per un import de més de 880.00€

La parcel·la I-10.3 ha sigut adjudicada a l'empresa Inmo-Arnedo s.l.u per a la implantació d'una nova nau logística de més de 20.000m2 en sumar-la a les parcel·les confrontants, la inversió total dels quals en el parc logístic ronda els 6 milions d'euros i que va a generar més de 20 llocs de treball de nova creació.

"Parc Sagunt s'ha consolidat com una oportunitat excepcional per a les companyies. Les empreses han vist ràpidament les possibilitats que s'obrin en estar situades en ell, ja que està vertebrat per importants infraestructures viàries i ferroviàries que afavoreixen la intermodalitat amb el port de Sagunt", declara en un comunicat la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament i presidenta de Parc Sagunt, María José Mira.

El consell d'administració de Parc Sagunt té previst traure un nou plec de comercialització de les parcel·les que queden per vendre, que ocupen una superfície d'aproximadament 105.894 metres quadrats i que suposen amb prou faenes el 5,7% del sòl del parc, la qual cosa evidencia l'èxit del Projecte.

En paral·lel a aquest procés per a acabar de vendre totes parcel·les de la fase I de Parc Sagunt, des del consell d'administració continuen les accions per a l'adquisició del sòl de la segona fase del parc, Parc Sagunt II, la qual cosa suposa la compra d'una superfície de 5.600.000 metres quadrats.

Sobre aquest tema, el consell d'administració està concloent el procés de compravenda directa de les parcel·les a través d'acords privats amb els propietaris, la qual cosa ha permès adquirir més de 1.323.219 metres quadrats, un 24 % de tota la superfície, garantint el ràpid pagament i preus competitius abans de publicar-se el Projecte d'Expropiació.