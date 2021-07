El Consorci de Bombers de València incorpora dos vehicles autoescala per un milió i mig d'euros

L'acte ha tingut lloc en el parc de Paterna, amb l'assistència de la presidenta del Consorci, Maria Josep Amigó; el gerent del Consorci, Josep Ballester; l'inspector cap, José Miguel Basset; i diversos comandaments del parc i del Consorci, segons ha informat la corporació provincial en un comunicat.

Amigó ha assenyalat que aquestes dos noves autoescales "representen una important millora per a la flota de vehicles del Consorci" i són "una adquisició que dóna continuïtat a l'objectiu del Consorci de dotar d'una autoescala a cada Parc de Zona".

Des de 2016 s'ha invertit 15.512.0000 euros en la renovació de la flota de vehicles, principalment en les autoescales que s'utilitzen en diferents tipus d'escenaris com per exemple incendis de vivendes, rescats i on calga actuar en una determinada altura.

Cada vehicle consta d'una autoescala telescòpica de 39 metres, amb cinc trams, i pot girar 360° en qualsevol angle d'elevació. La seua cistella de salvament té 450 kg de capacitat de càrrega, i a més va dotada amb monitor de 2.000 litres/minut i llitera de rescat de fins el 270 kg.

Els vehicles autoescala tenen una alta funcionalitat, la qual cosa els fa idonis per a una millor cobertura de les intervencions en els entorns urbans.

El Consorci ha organitzat un curs de formació sobre el seu ús, de 24 hores per cada torn de guàrdia dels parcs de Paterna i Torrent, aconseguint un total de total 2.500 hores formatives aproximadament.

Cada autoescala està fabricada a Alemanya per Metz - Rosenbauer, mentre que el xassís és del fabricant Scania, complint tots dos elements amb la normativa europea i els màxims estàndards de qualitat.