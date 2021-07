Sandra Pica, sobre el motivo de su hospitalización: "En la analítica de sangre había varias complicaciones"

Sandra Pica tenía a todos sus seguidores muy preocupados debido a su repentina hospitalización hace unos días. Este miércoles ha podido contar algo más a sus fans sobre su ingreso.

En su perfil de Instagram, la exconcursante de La isla de las tentaciones ha publicado una fotografía de estudio en la que sale posando, pero en la descripción desarrollaba las nuevas noticias de su estado de salud.

Lo primero que ha hecho ha sido dar las gracias a todas esas personas que le han enviado ánimos: "Gracias a todos por haber dedicado un minuto de vuestro tiempo en escribirme. Habéis hecho que vuestro cariño me llegue al corazón".

"Mi ingreso fue porque en la analítica de sangre que me hicieron nada más llegar había varias complicaciones que hacían que mi estado de salud fuese muy débil y el dolor que tenía no me dejaba ponerme en pie", ha comenzado a explicar la ex de Tom Brusse.

También ha relatado que cada mañana le tienen que hacer varios análisis para ver como progresa. "Hoy ya ha habido una mejora así que estoy muy feliz", ha confesado.

Y aunque la joven afirma ir "mejorando poquito a poco" lo cierto es que siguen haciéndole pruebas. Ya que tal y como ella afirma: "No descartan que haya algo más que realmente fuese el detonante de que me saliese todo en tan solo un día".