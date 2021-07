Vicky Martín Berrocal recibe críticas por los retoques de sus fotos en redes: "Ya no es ella con tanto filtro"

Una de las ultimas publicaciones de Vicky Martín Berrocal en Instagram ha sido objeto de multitud de críticas negativas en torno a su físico. "Demasiado delgada en tan poco tiempo", comentaba un usuario, mientras que otros tantos se han opuesto a su uso de filtros de la aplicación.

Vicky Martín Berrocal ya informaba de su pérdida de 18 kilos tras tomar la decisión a principios de año, y de la cual ha comentado estar orgullosa. Aun así, la diseñadora, ha estado en la diana de críticas que sus seguidores han dejado por parecer "irreconocible".

"Igual que ahora obligan a poner AD para temas publicitarios, deberían poner F de filtros para no creernos todo", ha sido el mensaje de otro de sus seguidores. Y es que, para los que están atentos de cerca a las actualizaciones de la diseñadora, "ya no es ella con tanto filtro".

“Serenidad + tendinitis + pecas”, es lo que Vicky ha escrito en la fotografía de una selfie donde se enfocaba a su rostro, lleno de pecas. Más allá de los comentarios negativos, también ha recibido apoyo de Paz Padilla: “Qué guapa estás”, ha escrito, a lo que se le suma Paula Echevarría añadiendo “ole esa tía guapa”.

Pese a haber conseguido superar su reto marcado para perder peso, algunos seguidores no han recibido este cambio con buenos ojos. "Ya no tengo quien me representaba, ya no se escucha la talla 44 en ti", ha sido el comentario que ha dejado una usuaria en su última fotografía.

Sin embargo, también recibe mensajes de admiración hacia su cambio de físico y algunos aprovechan para preguntar por su dieta y rutina de ejercicios. "Lo hemos conseguido", era lo que la Martín Berrocal añadía en la fotografía que subió junto a su entrenadora, agradeciendo su apoyo en el proceso.