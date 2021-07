Les sales de cine operatives a Espanya ja suposen un 95% de les que hi havia en prepandèmia, segons estudi

AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de comunicació) ha elaborat una nova edició del seu Cens de Sales de Cine, en el qual es reflecteixen les últimes tendències del sector de les sales de cine a Espanya.

Aquest estudi utilitza com a base el cens anterior, de data 1 d'abril de 2019, i ha sigut completat mitjançant un treball d'investigació entorn de locals d'exhibició, pantalles/sales i butaques, establint-se com a referència la situació a 1 de juliol de 2021.

Respecte al nombre de locals d'exhibició, la xifra se situa en 706 (664 plenament operatius i 42 de probable reobertura), que, encara que disminueix en 17 locals (-2,4%) pel que fa a l'últim cens de 2019, supera els 697 existents en 2018.

Respecte al nombre de butaques, la xifra es fixa en 752.291 (723.645 en cinemes oberts i 28.646 en cinemes de probable obertura), que suposa un descens de 34.184 (-4,3%), respecte a l'estudi de 2019.

Tal com apunta l'estudi, la "lògica caiguda" de l'assistència al cinema generada per la situació pandémica pareix que "va tocar fons" a principis de 2021. La reobertura dels cinemes, juntament amb la volta de grans estrenes a les cartelleres i la pèrdua de la por al contagi per part d'una població cada vegada més immunitzada, apunten al fet que el nombre d'espectadors seguirà incrementant-se en el futur pròxim.

El cens mostra un increment gradual en els últims cinc anys de la població que resideix en municipis amb cinema. El 63,2% dels espanyols resideix en una localitat que compta amb, almenys, un cinema. No obstant açò, el nombre de municipis amb cinema s'ha vist reduït a 461 (10 menys que en 2019, encara que 7 més que en 2018), la qual cosa suposa un 5,7% respecte al total. En mitjana, existeixen aproximadament 1,5 locals i 7,5 sales per municipi amb cinema.

D'altra banda, hi ha 2.426 sales (68,1%) que es localitzen en poblacions majors de 50.000 habitants. A més, el 94,4% de les persones que viuen en aquests municipis tenen cinema en la seua localitat, enfront dels individus de poblacions menors de 50.000 habitants on només el 27,8% disposa d'ell.

La comunitat amb major nombre de sales és Andalusia, amb 645 que, per primera vegada en molt temps, supera a Catalunya, amb 612. Seguidament, es troba Madrid, amb 519. Aquestes tres comunitats juntes reuneixen la meitat de les sales existents a Espanya. El rànquing per províncies està liderat per Madrid (amb 519 sales), seguida de Barcelona (404), València (212), Alacant (171), Sevilla (153), Màlaga (136), Cadis (124) i Múrcia (117).

75 SALES PER CADA MILIÓ D'HABITANTS

A Espanya existeixen aproximadament 75 sales de cinema per cada milió d'habitants, una xifra similar a la de les últimes entrega del cens, encara que huit menys que fa deu anys. Les comunitats que tenen 80 o més sales per milió d'habitants són: La Rioja (128), Navarra (92), País Basc (85) i Comunitat Valenciana (83).

Quant a les províncies amb major densitat de sales són, per aquest ordre, Soria, La Rioja, Segòvia, Girona, Tarragona i Salamanca, que superen les 110 sales per milió d'habitants. En l'altre extrem, es troben les comunitats de Ceuta i Melilla (47), Extremadura (56), Cantàbria (58), Balears (61) i Aragó (62). D'altra banda, les províncies que compten amb una menor concentració de sales per milió d'habitants, no superant les 50, són Melilla, Teruel, Orense, Jaén i Toledo.

En termes d'aforament, la densitat mitjana és de, aproximadament, 16 butaques per cada 1.000 habitants, una menys que en l'últim cens de 2019 i tres butaques menys respecte a l'estudi de 2011.