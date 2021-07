Castelló pretén reduir un 55% les emissions de CO2 en 2030

La Regidoria de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló ha iniciat l'elaboració del pla d'acció i un procés participatiu del Pacte d'Alcaldies del Clima i l'Energia (PAUS), una iniciativa impulsada en el si de la Unió Europea per la qual els ajuntaments es comprometen a reduir les emissions de C02 en 2030. Castelló té l'objectiu de disminuir un 55% en la dècada pròxima.

"Castelló no va complir amb l'objectiu de minorar un 20% les emissions fixades en el primer Pacte d'Alcaldies 2020 al qual s'havia subscrit en 2009 en baixar-les un 13%. Ara els nous objectius del Pacte Verd Europeu fixen una reducció del 55% de cara a 2030", ha explicat el regidor de Transició Ecològica, Fernando Navarro.

Per açò, ha indicat que cal redoblar esforços en la ciutat per a accelerar el procés de descarbonització, "perquè la lluita contra el canvi climàtic no pot esperar". Segons ha dit, en el segon Pla d'acció s'arreplegarà una estratègia amb iniciatives per a impulsar la reducció de les emissions en mobilitat o en el consum energètic domèstic, que són les principals fonts de contaminació, i ha confiat que "fixen el rumb de les diferents àrees de l'Ajuntament en eixe mateix horitzó".

La regidoria ha encarregat la redacció del nou pla d'acció del Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia i ha mantingut contactes amb diferents àrees del govern per a implicar-les en aquesta comesa. Aquest Pla d'Acció i l'adhesió hauran de ser confirmades pel Ple Municipal i ser remeses a la Comissió Europa perquè ratifique l'adhesió de la ciutat al Pacte d'Alcaldies del Clima i l'Energia 2030.

El pla d'acció arreplegarà un inventari amb les emissions de gasos d'efecte hivernacle en 10 anys en els sectors domèstiques, indústria, servicis, transport, enllumenat i edificis municipals, així com un programa amb accions per a disminuir les emissions, un diagnòstic i l'avaluació de la vulnerabilitat del municipi als riscos climàtics i una proposta d'adaptació al canvi climàtic.

El Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia va nàixer en 2007 amb el propòsit de mitigar les emissions de C02 un 20% en 2020. Castelló es va subscriure en 2009 a la primera proposta i ara treballa per a sumar-se al programa de 2030. Aquesta adhesió dona compliment, a més, a la moció aprovada pel Ple de setembre de 2019 en la qual l'Ajuntament declarava l'alerta climàtica i es comprometia a renovar el seu compromís amb el PACES.