Barceló compareixerà el dilluns a Les Corts per a donar compte de la pandèmia, sis mesos després

Així ho ha acordat la junta de síndics, reunida aquest dijous durant l'últim ple del curs abans de l'aturada d'agost. En les últimes setmanes, PP i Ciutadans han tornat a reclamar la compareixença de Barceló (PSPV) davant l'expansió de contagis entre els valencians.

Precisament, la seua intervenció tindrà lloc just mig any després des de l'última que va realitzar el 25 de gener durant la tercera onada del virus, també a petició pròpia. Ara ho farà després de les últimes restriccions acordades per la Generalitat, com l'ampliació del toc de queda de 32 a 77 municipis, la reducció d'aforaments en espectacles, esdeveniments esportius i piscines o la pròrroga de la limitació de reunions a deu persones.

El ple, d'altra banda, ha rebutjat l'esmena a la totalitat de Vox contra el projecte de llei per a regular el fons de cooperació municipal, aprovat pel Consell abans de Nadal. Com a consellera d'Administració, Gabriela Bravo ha destacat que ha repartit 40 milions a l'any als municipis des de la seua activació en 2017 i ha lamentat els "desequilibris territorials" per la negativa de la Diputació d'Alacant a sumar-se.

La també titular de Justícia ha ressaltat que aquesta norma dota de rang legal al fons, aporta estabilitat i garanteix la suficiència financera dels ajuntaments respectant la seua autonomia, ja que són transferències i no subvencions vinculades a uns objectius, a més de potenciar "la igualtat entre els ciutadans".

Vox, per contra, considera que és inconstitucional, que repeteix els "vicis" de les administracions, que la Generalitat "s'immisceix" i "rebenta" el principi d'autonomia local, a més d'advertir que els xicotets municipis s'hauran de sotmetre al control del Tribunal de Comptes per a accedir a aquests fons.

"Ha de tornar al calaix dels desficacis", ha dit el seu diputat José Mª Llanos, per a subratllar que tres membres del Consell Jurídic Consultiu (CJC) van emetre un vot particular al text i que no inclou "ni una justificació" per a la consideració d'interés general. Açò sí, ha volgut deixar clar que en el seu partit no estan en contra del municipalisme.

PP: "PORTAREM EL FONS DE COOPERACIÓ AL CONSTITUCIONAL"

De la resta de l'oposició, el PP ha recolzat l'esmena "sense estar totalment d'acord" perquè són partidaris del fons però no de la seua concepció actual, recordant que aquest mecanisme el va incloure el seu partit en l'Estatut d'Autonomia quan governaven. "Ho portarem al Tribunal Constitucional i ho guanyarem", ha avisat el diputat José Antonio Rovira, a més de ressaltar que en altres comunitats la participació de les diputacions no és obligatòria.

Mamen Peris (Cs) ha defès la separació de poders, davant les crítiques d'inconstitucionalitat, i la "llibertat" dels ajuntaments de poder gastar els diners del fons on consideren. En el cas de la Diputació d'Alacant, on governa el PP al costat del partit 'taronja', ha lamentat "el llast d'un 23% de competències impròpies en el pressupost, més de 54 milions d'euros", davant el que ha reivindicat el paper del fons.

Entre el Botànic, el socialista Ernest Blanch ha celebrat la llei com un èxit i una "reivindicació històrica del municipalisme" per a superar "obstacles del clientelisme", Silverio Tena (Compromís) ha acusat l'oposició de no tindre en compte les necessitats financeres dels municipis i Irene Gómez (UP) ha subratllat la capacitat del fons de corregir desequilibris en el finançament local.

CONVALIDACIÓ D'AJUDES, SANCIONS I PUJADA SALARIAL

Al marge del fons, en el ple s'han convalidat tres decrets-llei aprovats en les últimes setmanes pel Consell: l'ampliació de 8 a 12,8 milions en les ajudes per a l'oci nocturn per a compensar al sector per les restriccions, l'enduriment de les sancions per botellons o festes amb aglomeracions i la modificació del pressupost de la Generalitat de 2021 per a aplicar el 0,9% de pujada salarial als funcionaris, un augment estipulat a nivell nacional i amb efectes retroactius des de l'1 de gener.

També ha tirat avant el conveni de col·laboració entre la Junta de Castella i Lleó i la d'Andalusia amb la Generalitat per al foment de les competències digitals, contra el qual Vox havia presentat una esmena a la totalitat. Com a conseller d'Hisenda, Vicent Soler ha destacat que podran adherir-se altres autonomies i ha anunciat que el govern de Navarra ho farà pròximament.