Las Comunidades 'desescalan' en plenas vacaciones: ¿qué se puede hacer y qué no en cada punto de España?

Este fin de semana coge de vacaciones a muchos españoles, que viven su merecido descanso en medio de un aumento de los contagios; lo que ha llevado a varias Comunidades Autónomas a solicitar incluso un nuevo toque de queda. Algunas comunidades como Cataluña, Baleares, Cantabria y la Comunidad Valenciana ya han recibido la autorización judicial para aplicar el toque de queda nocturno.

Otras como Asturias y Aragón también lo ha solicitado, esta última para cuatro ciudades de Huesca y adelanta a las 0.30 horas el cierre de la hostelería y el ocio nocturno. Andalucía también ha propuesto un toque de queda de 2.00 a 7.00 horas en municipios con tasa superior a 1.000 casos. Por otro lado, los jueces han rechazado su aplicación en otras como Extremadura, Canarias o Navarra.

A los toques de queda hay que sumarle restricciones en hostelería y reuniones familiares, que varían en cada Comunidad Autónoma. Esto es lo que se podrá hacer este fin de semana en cada región.

Andalucía

El ocio nocturno en Andalucía mantendrá el horario actual, hasta las 2.00 horas, si bien la Junta va a solicitar a estos establecimientos un registro de entrada de los clientes para "controlar la trazabilidad de posibles contagios". Además, el aforo en estos locales se reduce en el interior al 75% en el nivel 1 y al 50% en el nivel 2, donde el servicio en barra no estará permitido y las mesas contarán con un máximo de cuatro personas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido que "las medidas que hemos adoptado no dañan a la economía ni al turismo", porque "no se cierra ningún establecimiento", sino que "se restringe" su aforo. Moreno ha dicho que esto "no daña al sector turístico", como sí le daña el cierre de la movilidad, cosa que "no va a suceder en ningún caso", ha asegurado.

Aragón

La hostelería en Aragón están en fase 2 modulada, por lo que los establecimientos de ocio nocturno pueden abrir hasta las 0.30 horas; la hostelería hasta las 23.00 horas, excepto comida para llevar. Además, no se permite el consumo en barra. En el interior de los locales el aforo es del 50%, con un máximo de seis personas por mesa, y en terrazas, es del 100%, con un tope de diez comensales.

Además, se limita el número de asistentes a celebraciones a 90 -hasta el momento eran 120-, los eventos multitudinarios podrán contar con la presencia de 250 personas en el interior y 500 en el exterior -antes eran 500 y 1.000, respectivamente-.

Asturias

El Ejecutivo autonómico mantiene el cierre del ocio nocturno hasta el día 26 de julio. No obstante, la hostelería estará abierta hasta las 1:00 de la madrugada, donde no se permitirá el consumo en barra y las mesas en interior pueden tener un máximo de 6 personas y 10 en exterior.

Ante estas medidas, la patronal hostelera Otea presentó un recurso, que ha sido rechazado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Baleares

El TSJ de Baleares ha dado el visto bueno a la prohibición de las reuniones de no convivientes entre la 1:00 y las 6:00 horas en todas las islas menos Formentera. Esta medida entrará en vigor este mismo sábado 24 de julio.

Además, las restauración mantendrá el 50% en interiores y el 100% en exteriores y cerrará a las 2:00 de la madrugada. Las mesas de estos locales no podrán superar las 6 personas en interior y 12 en exterior.

Estas medidas se unen a las aplicadas en la región desde la pasada semana, cuando el Consell aprobó exigir una prueba PCR negativa de 48 horas de antelación como requisito para entrar a Baleares en los viajes en grupos de más de 20 personas.

Canarias

En Canarias las restricciones son distintas en cada isla, en función de la situación en cada una de ellas. Así, las reuniones se limitan a un máximo de 10 personas en Lanzarote, La Gomera y El Hierro; a seis en La Palma y Gran Canaria; y a cuatro en Fuerteventura y Tenerife. La hostelería sí debe cerrar a la misma hora en todo el archipiélago, a las 00.00 horas.

En cuanto a la restauración, en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y La Palma las terrazas están limitadas al 75% de ocupación y un máximo de 6 personas. En interiores en Tenerife y Fuerteventura la limitación es el 40% y en Gran Canaria y La Palmas el 50%. En la Gomera, El Hierro y Lanzarote los exteriores se mantienen al 100% y los interiores al 75% de ocupación.

Cantabria

Continúa el toque de queda de 1.00 a 6.00 horas en los municipios de Cantabria de más alto riesgo de trasmisión del coronavirus, así como la limitación en estos de las reuniones a un máximo de 6 personas (no convivientes) en esta misma franja horaria.

Además, se ha puesto fin al ocio nocturno tras apenas semanas abierto. De esta forma, discotecas de 16 municipios con nivel de riesgo medio, deben cerrar a partir de la medianoche y durante 14 días desde la entrada en vigor de la medida (3 de julio). La medida afecta a: Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Piélagos, El Astillero, Santa Cruz de Bezana, Laredo, Santoña, Santa María de Cayón, Colindres, Marina de Cudeyo, Ribamontán al Mar, Bárcena de Cicero, Noja y Arnuero.

Las restricciones en Cantabria dependen del nivel en el que se encuentre el municipio. Los lugares con nivel 1 la hostelería y restauración tiene una limitación del 50% de aforo y un máximo de 6 personas por mesa en interior y 10 en terraza, mientras que en nivel 2 el número de personas es el mismo pero el limite de aforo es de 1/3.

Castilla-La Mancha

Esta Comunidad mantiene la apertura de la hostelería hasta las 2.00 y de los locales de ocio nocturno hasta las 3.00, con un aforo del 75 % en interior y del cien por cien en exterior, a pesar de que el baile no está permitido en el interior de los mismos. En cuanto a los aforos, en todos los casos se permite el 75% en los interiores y del 100% en terrazas.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha decidido endurecer las restricciones que venía aplicando desde hace diez días para frenar la expansión del coronavirus, especialmente entre los jóvenes. Entre otras medidas, ha fijado la clausura de las discotecas y las salas de fiesta para su consumo en el interior -si tienen terraza su apertura está permitida-, y ha decretado el cierre a la 1.30 horas del interior de la hostelería y la restauración.

Además, el consumo en el interior de los establecimientos donde se preste servicio de hostelería y restauración no podrá realizarse en barra o de pie, sino en mesa. No podrá superarse el 75% del aforo, con una limitación máxima de ocupación por mesa de diez personas.

Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) avaló la semana pasada el decreto del Govern para aplicar un nuevo toque de queda nocturno en 161 municipios catalanes de más de 5.000 habitantes entre la 1 y las 6 horas y estará en vigor hasta el 23 de julio. Se aplica en las localidades de estas características con una incidencia acumulada superior a 400 contagios por cada 100.000 habitantes.

Esto se le suma al cierre del ocio nocturno en espacios interiores, la exigencia de presentar prueba de diagnóstico negativa o certificado de vacunación en eventos de más de 500 personas, la limitación de las reuniones a un máximo de 10 personas, y la modificación del horario de cierre de todas las actividades sociales, que debe ser a las 00.30 horas.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya avaló la limitación de las reuniones sociales y la prohibición de comer y beber en espacios públicos, tal y como propuso la Generalitat.

Comunidad Valenciana

También vuelve el toque de queda y la limitación a las reuniones sociales en la Comunidad Valenciana. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCV) ha autorizado la limitación a un máximo de 10 personas de las reuniones sociales y familiares en toda la autonomía y las restricciones a la movilidad nocturna entre las 1.00 y las 6.00 horas en 32 localidades de más de 5.000 habitantes que presentan mayor riesgo epidemiológico por COVID-19.

Además, la hostelería deberá cerrar media hora antes (a las 00.00 horas se dejará de servir y a las 00.30 deberá bajar la persiana), y se limita el número de comensales a 10 en exteriores y seis en interiores. Se reduce también el aforo en eventos multitudinarios, que desde el pasado viernes solo podrán albergar un máximo de 3.000 personas en espacios abiertos y 2.000 en cerrados.

Extremadura

La Junta, "de momento", ha descartado implantar más restricciones en el ocio nocturno o en la hostelería en la región, algo que hace en función de las cifras de ingresos que "dan los marcadores de gravedad".

Continúa por lo tanto el aforo del 50% en interior de bares y restaurantes con un máximo por mesa de 6 personas y 10 en terrazas. El ocio nocturno cerrará a las 03.00 horas.

Galicia

La Xunta ha decidido reducir el número de personas no convivientes que se pueden reunir en el exterior de la hostelería, que pasará de 15 a 10, mientras en el interior sigue en 6. También va a incrementar el control del ocio nocturno, para el cual exigirá una prueba diagnóstica negativa.

Además, la Xunta optó hace dos semanas por cerrar en Galicia los espacios en los que se celebran botellones, como playas, parques y plazas, con el fin de evitar contagios de COVID-19 entre la población joven y frenar la transmisión del virus.

En la restauración los municipios con riesgo alto no pueden usar el interior de los locales y la terraza únicamente a la mitad de su aforo normal. Los lugares con riesgo medio-bajo pueden usar el interior de los locales a un 50% de aforo y las terrazas al 100%, mientras que las de riesgo medio solo podrán tener un máximo de 30% en interiores y un 50% en terraza.

La Rioja

El Gobierno riojano anunció el pasado jueves la prórroga de sus restricciones una semana más. Los establecimientos de hostelería que estén en lugares con nivel 2 cerrarán a las dos de la mañana y tendrán un aforo del 100% en exteriores y del 75% en el interior, mientras se recomienda que el máximo de personas por mesa de 10.

Los municipios en nivel 3 tendrá un aforo limitado al 50% en interior y la restauración cerrará a las 00.00.

Comunidad de Madrid

Las restricciones al ocio nocturno en la Comunidad de Madrid, abierto desde el pasado 21 de junio, dependerán de la evolución sanitaria en la región.

Aun así, desde la Comunidad de Madrid descartan tajantemente adoptar nuevas restricciones por ahora. Esto significa que la hostelería puede abrir hasta la 1.00 y los locales de ocio nocturno hasta las 3.00. En los primeros, el aforo en el interior sigue limitado al 50% con mesas de hasta seis personas; mientras que en exteriores sube al 75%, con mesas de hasta ocho personas. En las discotecas no es posible consumir en la barra ni bailar.

Navarra

La Justicia navarra ha aprobado limitar las reuniones a un máximo de diez personas en exteriores y suspender la regulación que permitía comidas populares, pasacalles o espectáculos taurinos en la calle, desde el 21 de julio.

El Gobierno de Navarra ya dio con anterioridad un paso atrás al anunciar que, ante el momento "delicado y crítico" de la región por la COVID-19, el ocio nocturno deberá cerrar a la una de la madrugada.

País Vasco

El pasado jueves se anunciaron nuevas medidas en el País Vasco que tienen que ver con el cierre de locales y el uso de mascarillas. En lo que el Gobierno vasco ha llamado 'Llamamiento cívico', pide a sus ciudadanos responsabilidad para cumplir con la reducción de la movilidad nocturna de 1.00 a 6.00 horas de las noche y a relacionarse con no más de cuatro personas.

La restauración y el ocio nocturno cerrará a las 01.00 desde este viernes 23 de julio, con un máximo de seis personas por mesa en interiores y exteriores. Además, el aforo será como máximo del 50%.

Región de Murcia

El Gobierno regional ha decidido mantener una semana más el cierre del ocio nocturno en espacio interiores, es decir, aquellos con licencia de bar de copas, karaoke, pubs y similares. Además, las reuniones entre no convivientes vuelven a estar limitadas a diez personas y queda prohibida la venta de alcohol en comercios y gasolineras entre las 22.00 y las 6.00 horas, como fórmula para atajar los botellones.

Los aforos en los establecimientos de hostelería varían según el nivel de riesgo de cada municipio. En la actualidad, hay 31 localidades en el 3, lo que supone que el interior de la hostelería solo podrá usar el 30% de su capacidad y se reducen a un tercio los aforos en celebraciones y eventos.

Ceuta y Melilla

La restauración y el ocio nocturno en las ciudades autónomas cierra a las 02.00 horas. Además, en ambos lugares los bares y restaurantes tendrán un máximo de 6 personas por mesa en interiores y de 8 personas en terrazas.