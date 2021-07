Climent creu necessària la cogovernança entre el Govern central i les comunitats en les normes que regulen l'economia

El conseller, que al costat del director general d'Economia Sostenible, José Vicente Soler, ha participat en la reunió constitutiva de la Conferència Sectorial per a la Millora Regulatòria i el Clima de Negocis presidida per la vicepresidenta segona del Govern i Ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha destacat la importància de la creació d'aquest òrgan "en el qual hi haurà una interlocució directa entre l'administració estatal i les autonòmiques".

A més de la constitució d'aquesta Conferència, en aquesta reunió s'ha presentat el Reglament d'Organització i Funcionament Intern, la situació de la conjuntura econòmica nacional i regional i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i els Avantprojectes de Llei de Creació i Creixement d'empreses; de 'startups' i de Reforma de la Llei Concursal.

El conseller ha destacat que han tractat la llei d'empreses emergents o startups, que pot ser clau en l'àmbit de la digitalització i innovació i de l'aportació de les solucions que aquestes empreses poden fer a la indústria i al conjunt de l'economia.

Així mateix ha manifestat que el debat sobre aquesta llei també obri la possibilitat "per a parlar d'altres lleis que hi ha en vigor, com la de contractes, per a posar criteris no únicament econòmics per a la contractació per part de les administracions". "Des de la Comunitat Valenciana traslladarem al ministeri que s'ha d'abordar la llei d'hisendes, per a adaptar-la a la modernitat i poder realitzar pressupostos plurianuals, i no només els anuals com ara, que ens té encotillats per a afrontar projectes d'envergadura", ha indicat.

Respecte als fons europeus per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el conseller ha assenyalat que les autonomies són les que hem de liderar l'administració d'aquests fons en les polítiques industrials perquè poden donar millor resposta a les necessitats dels sectors i empreses que s'agrupen en sistemes productius locals.

Climent ha recordat que el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Comunitat València s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, el Pacte Verd Europeu i l'Estratègia Digital Europea, i té com a objectiu "l'enfortiment del nostre teixit productiu, que es basa sobretot en les xicotetes i mitjanes empreses".

"Però per a poder desenvolupar aquest full de ruta necessitem reforçar la inversió pública, és a dir més recursos per a recolzar a les nostres empreses i una gestió més directa dels fons", ha reclamat el conseller.