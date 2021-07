PSOE no apoyará la petición de PP y Cs de reprobar a Garzón por la carne apelando al "espíritu democrático"

20M EP

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha adelantado que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el PSOE no van a apoyar la petición del PP y de Ciudadanos de reprobar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por su campaña sobre la carne apelando al "espíritu democrático". "Se puede llegar a discrepar con alguien con las ideas que tenga y eso es perfectamente compatible con no retirarle el saludo, no declararle persona non grata y no reprobarle".