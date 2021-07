Loles León y Agoney, concursantes confirmados de 'Tu cara me suena 9'

Tu cara me suena ya calienta motores para su novena temporada, y, tras la confirmación de que Los Morancos participarán como dúo en el talent, ahora hay dos nombres más que se han unido al casting.

Agoney es uno de ellos, tal y como ha informado Yotele. El cantante sigue así los pasos de sus amigas y compañeras de OT 2017, Nerea, quien participó en la octava temporada, y Mimi (Lola Índigo), en la séptima.

El artista canario ya acudió a Tu cara me suena 7 como invitado e imitó con mucho tino a Freddie Mercury para interpretar I Was Born To Love You. Pero ahora, tendrá que ponerse cada semana en la piel de un cantante diferente y demostrar sus diferentes registros, algo que ya enseñó en OT.

Pero él no ha sido el único nombre que se ha sumado, pues Bluper ha informado de que también ha fichado por el programa de imitaciones de Antena 3 una chica Almodóvar, Loles León, quien tendrá que compaginar las grabaciones de La que se avecina con el talent.

Tras MasterChef Celebrity y Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, este es el tercer programa con el que se atreve la catalana quien, a sus 70 años, es probable que sorprenda con sus actuaciones tanto como hizo en Tu cara me suena 3 al imitar, junto a Santi Rodríguez, a María Jiménez y La Cabra Mecánica.