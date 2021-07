Cvirus.- Castelló realitza 12 denúncies per beure alcohol al carrer després d'endurir-se les mesures antiCovid

La Policia Local de Castelló ha realitzat 15 propostes de sanció durant el mes de juliol per beure alcohol al carrer, de les quals 12 s'han realitzat des de l'entrada en vigor dels canvis normatius que han implicat un augment de les sancions als 'botellons', així com a la participació i/o organització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d'actes que impliquen aglomeració de persones sense respectar les actuals mesures de prevenció davant la Covid-19.

Després de l'última reunió del Centre de Coordinació Operatiu municipal de Castelló (Cecopal), es va acordar l'increment de la vigilància policial i el reforç de torns per a controlar i sancionar els botellons i les aglomeracions. Des d'aleshores, s'han realitzat 12 propostes de sanció per beure alcohol en el carrer, dos per no portar mascareta i altres 9 per no complir amb les mesures de prevenció davant la Covid-19 com, per exemple, no complir amb les distàncies de seguretat.

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha insistit en la necessitat de complir amb les actuals mesures de prevenció i actuar amb tota la prudència possible davant l'augment dels contagis. Les últimes dades de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública situen la incidència acumulada en la ciutat en 491,78 casos.

"En un moment com a aquest, amb les actuals dades d'augment dels contagis a la ciutat i tenint en compte l'avanç del procés de vacunació entre la població més jove, hem d'extremar la prudència", ha indicat. Marco ha fet així una crida per a complir amb les mesures com el distanciament físic i l'ús de les mascaretes durant les trobades socials i d'oci davant el "preocupant" creixement dels contagis a la ciutat.

Així, ha recordat que en aquests dies s'han llançat dos campanyes de conscienciació des de l'Ajuntament de Castelló. Una d'elles en col·laboració amb l'ONG Controla Club, la Plataforma de Suport a l'Oci Nocturn de Castelló (ON! Castellón) i l'Associació Provincial d'Empresaris d'Hoteleria i Turisme (ASHOTUR), per a fomentar el compliment de les mesures de prevenció enfront de la Covid-19 en els espais d'oci de la ciutat.

La segona ha sigut engegada pel projecte 'Comunica Jove' de la Policia Local i està dirigida a conscienciar sobre el respecte a les mesures de prevenció davant la Covid-19 durant aquest estiu entre les persones adolescents.

"És imprescindible que no baixem la guàrdia en aquests mesos d'estiu i que tots i totes tinguem present, especialment la població que serà vacunada en les pròximes setmanes, que el virus segueix fora i que les mesures de prevenció com l'ús de la mascarilla, la distància interpersonal i la higiene de mans s'han demostrat eficaces per a contindre l'avanç del virus", ha conclòs Marco.