Gamarra (PP): "Mientras Pedro Sánchez no cumple ni con los autónomos ni con las pymes, sí lo hace con Plus Ultra"

EDU BOTELLA

Gamarra ha hecho estas declaraciones durante la conferencia que ha ofrecido este jueves en La Manga bajo el título 'Gobierno socialista y ayuntamientos: la historia se repite' en el marco de los cursos de Verano del PPRM.

Gamarra ha agradecido la invitación a participar en esta escuela de verano, y ha felicitado a los organizadores "de una iniciativa de estas características, que permite que el PP esté constantemente en actividad y, sobre todo, fortaleciendo este gran proyecto político que este miércoles cumplía tres años con la elección de Pablo Casado". "Con escuelas como esta, se puede ver claramente que hay un liderazgo, un grandísimo equipo que conformamos desde los concejales hasta el presidente, porque todos somos importantes", ha subrayado.

Ha considerado que "estamos en un momento en el que Pedro Sánchez está fuera de España, en Estados Unidos", si bien es cierto que "no va a ser recibido por el presidente de este país, Joe Biden. "Nuevamente, vuelve a quedar de manifiesto que, con Pedro Sánchez y en política internacional, España está perdiendo absolutamente todo su peso", ha criticado.

Ha señalado que se han podido conocer algunas de las declaraciones que Pedro Sánchez ha hecho en Estados Unidos y que "nunca se habría atrevido a hacerlas en España" porque, "evidentemente, si algo sabemos los españoles, es que se caracteriza por ser un presidente que ha hecho de la mentida la manera de gobernar".

"Ha dicho que le gusta cumplir, pero parece ser que con los únicos que le gusta es con Plus Ultra", según Gamarra, quien lamenta que "estamos en un momento en el que "cientos de miles de pequeñas empresas y de autónomos no reciben ni una sola ayuda directa de aquellas que necesitan y, para las cuales, se aprobó un fondo de 7.000 millones de euros en marzo".

Se trata, añade, de un fondo en el que "no hay capacidad de que acceda nuestra pequeña y mediana empresa ni nuestros autónomos". Así, ha instado al Gobierno de España a que "lo active y lo agilice para que, realmente, puedan llegar las ayudas donde se necesitan".

Ha recordado que "estaba previsto que el 28 de julio se entregaran 38 millones de euros a esa compañía Plus Ultra, de la que es dudosa que la propiedad sea española, de la que está más que contrastada su insolvencia y de la que, además, ha quedado claro que no es una empresa estratégica a los efectos de recibir fondos de los presupuestos de los españoles y, por tanto, no podría acogerse a ese fondo de 10.000 millones que tampoco llegan a las empresas que lo necesitan".

Ha justificado que "no es estratégica" porque "hablamos de una compañía aérea que tiene un avión y que solo supone el 0,03 por ciento del tráfico aéreo". En cambio, ha destacado que "sí son estratégicas todas aquellas empresas que todavía están esperando que se resuelvan sus expedientes y les lleguen los fondos que necesitan".

"PAGAR FAVORES DE SOCIALISTAS Y COMUNISTAS"

Para lograrlo, el PP ha instado distintas iniciativas judiciales con el fin de "fiscalizar la entrega de 53 millones de euros a Plus Ultra". Además, destaca que el Juzgado ha paralizado, de momento, la entrega de 38 millones de euros. "Y lo paraliza, evidentemente, porque no está absolutamente nada claro que sea estratégica ni que realmente ese dinero vaya a dirigirse a algo que sea importante".

"Nuestro compromiso con el dinero público de los españoles es nuestra seña de identidad, y este varapalo que recibe hoy Pedro Sánchez significa que el dinero no es suyo y que tiene la obligación de gestionarlo bien", según Gamarra, quien cree que Plus Ultra "representa la manera que tiene Pedro Sánchez y su gobierno de gestionar el dinero de los españoles: entregárselo rápidamente a sus amigos pero negárselo a todos los miles de autónomos y pymes que están esperando el dinero que necesitan".

Ha considerado "curioso" que Plus Ultra ya haya recibido 19 millones de euros y que, sin embargo, "miles y miles de pymes y autónomos todavía no hayan recibido ni un solo euro, viendo agotada su capacidad de subsistencia". A su juicio, es "hora de que Pedro Sánchez dé explicaciones y desista de esta manera de gestionar el dinero público".

"Los amigos que tengan en Venezuela o en cualquier otro sitio no tienen que ser los receptores del dinero público, que tiene que ir a la pequeña y mediana empresa de españoles que se sacrifican y esfuerzan todos los días para salir adelante", según Gamarra.

A su parecer, "Plus Ultra es la demostración de cómo quieren utilizar el dinero público y los fondos europeos". Por eso, cree que es "tan importante" esa autoridad independiente que "garantice la transparencia en la gestión del dinero público, de las ayudas públicas y de que se destine a lo que es verdaderamente estratégico para el país".

"Lo que no es estratégico para España es pagar favores por parte de socialistas y comunistas a aquellos que son sus amigos", ha reprochado. Así, ha señalado que este jueves "se demuestra que la oposición del PP en los tribunales funciona" al conseguir paralizar la entrega que estaba prevista el 28 de julio a Plus Ultra.

NUEVO PLAN DE PAGO A PROVEEDORES

Gamarra ha hecho también referencia a las iniciativas necesarias para que los ayuntamientos "puedan hacer frente a la situación que están viviendo". Ha criticado que la situación "Se repite" porque "ya ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero".

"Creíamos que no podría haber otro presidente que pudiera superar lo mal que lo hizo Zapatero y, sin embargo, vemos como Sánchez lo está superando", según Gamarra. Ha recordado que el Gobierno liderado por Mariano Rajoy "introdujo medidas innovadoras que permitieron que los ayuntamientos fueran solventes y superaran un momento muy complicado, siendo capaces de bajar impuestos con políticas 'populares' y de agilizar la actividad económica".

Frente a un PP que, cuando gobierna, pone en marcha iniciativas como el plan de pago a proveedores, los aplazamientos de las deudas que tenían los ayuntamientos con el Gobierno de España, o pagar "puntualmente" a todos los consistorios, "vemos el abandono de Pedro Sánchez, que se ha convertido en el principal moroso de los ayuntamientos".

En este sentido, ha reclamado a Sánchez "que empiece a activar medidas efectivas para que los ayuntamientos tengan solvencia y liquidez" para que "puedan pagar a todos sus acreedores". Por eso, ha vuelto a reivindicar la necesidad de poner en marcha un nuevo plan de pago a proveedores "que garantizarán que los consistorios puedan pagar a esos pequeños autónomos o pequeñas empresas de sus municipios que trabajan con ellos diariamente".

Asimismo, ha reivindicado el fondo de 4.000 millones de euros que los ayuntamientos españoles "están esperando del Gobierno de España" porque "son muchos los fondos municipales que se han destinado a la lucha contra la pandemia y han recibido cero euros del Gobierno central".

Igualmente, ha pedido un aplazamiento en dos años de la devolución de la liquidación del año 2020 y un posterior fraccionamiento en un plazo de diez años, tal y como se hizo en 2012 para las liquidaciones de 2007 y 2008. "Lo justo es que se condone esa deuda, porque viene a compensar lo que todas las administraciones locales han estado haciendo para que cada vecino pudiera superar la pandemia". "Donde no llegaba el Gobierno de España, sí llegaban los ayuntamientos y el Ejecutivo de la Región", ha señalado.