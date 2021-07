El 95% de les empreses i autònoms es beneficien de la baixada de la taxa TAMER pel COVID-19

L'Assemblea General de l'EMTRE, celebrada el 23 d'octubre passat, va aprovar el pressupost i l'ordenança fiscal per les quals es bonificava la taxa TAMER entre un 15% i un 20% a més de 50.000 empreses i autònoms.

Aquesta decisió va ser presa per a pal·liar, en la mesura de les possibilitats de l'Entitat, els estralls provocats per la COVID-19 en el teixit econòmic de l'àrea metropolitana.

Açò ha significat una "reducció important d'ingressos que s'ha pogut suportar gràcies a la bona situació financera de l'Entitat, ja que la TAMER és pràcticament l'única via de finançament", ha indicat l'entitat.

Malgrat la retallada, l'EMTRE ha continuat fent front als costos que genera la valorització i el tractament dels residus urbans de l'àrea metropolitana, un servici essencial per al medi ambient.

Amb la taxa, associada al rebut de l'aigua, l'Entitat finança la gestió i valorització dels residus urbans dels 45 municipis de l'àrea metropolitana de València, més d'un milió i mig d'habitants, a través de les plantes de Hornillos, a Quart de Poblet, i de Manises i de l'abocador de residus no perillosos de Dosaigües.

També s'encarrega de la gestió dels 20 ecoparcs fixos i 6 mòbils on la ciutadania pot depositar tots els residus que no es poden tirar en els contenidors que hi ha en la via pública.

Aquesta bonificació estarà vigent tot el 2021 i aquesta setmana, l'EMTRE ha engegat una comissió informativa especial, amb la participació de tots els grups polítics que tenen representació en l'Entitat, per a estudiar possibles reformes en el cobrament de la taxa i millorar el seu funcionament a partir del 2022.

També analitzarà de quina manera es premia amb descomptes a les ciutadanes i els ciutadans que més i millor reciclen, a partir de les dades d'utilització dels ecoparcs arreplegats en l'aplicació EMTRE per a telèfons mòbils.