La Policia d'Elx intercepta un vehicle que portava 51 paquets de tabac de contraban

Agents de la Policia Local d'Elx (Alacant) han interceptat un vehicle que portava 51 paquets de tabac de contraban amb 10.200 cigarrets que no tenien cap mena d'acreditació per a la seua distribució legal, per la qual cosa tot el material ha sigut decomissat per al seu trasllat a Duanes.