El sector de la construcción consigue recuperar sus niveles de producción prepandemia

Estos buenos datos se deben, en gran medida, al buen comportamiento del sector de la rehabilitación de vivienda, que crece un 28,47% más que en 2019 (1.789 viviendas más que en el mismo semestre de hace dos años).

La obra nueva también crece respecto al mismo periodo de 2019, pero algo menos, un 5% (1.445 viviendas más). Los arquitectos explican este buen comportamiento del sector de la rehabilitación en el "amplio margen de mejora" del sector, ya que los índices de gran rehabilitación al año en España son "exiguos", con cifras cercanas al 0,8% (frente a los promedios de países como Francia, Alemania o Suiza, con índices de entre el 1,5% y el 2%).

Además, tomando como referencia el conjunto del semestre, las 14.218 viviendas visadas hasta junio representan un 17,77% más que en el mismo periodo del año previo a la pandemia. (ya se ha visado casi el 56% de las viviendas rehabilitadas de 2019).

También destacan desde el CSCAE que, de forma desagregada, en el segundo trimestre de este año, el aumento de la superficie visada para rehabilitación residencial ha sido del 24,36% en relación con el mismo periodo de 2019 y la superficie no residencial ha aumentado un 23,57%.

En conjunto, ha supuesto un crecimiento exponencial, ya que se ha pasado de un aumento del 0,2% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2019 a un 23,92% entre abril y junio.

"La rehabilitación es el gran reto que tiene nuestro país, y el impulso que contempla la Componente 2 del Plan de Recuperación pararehabilitar 480.000 viviendas entre 2021 y 2023 puede ser el estímulo que necesita nuestro país para promover la 'ola de renovación' que precisa el parque edificado en materia de eficiencia energética, accesibilidad, funcionalidad y conservación", ha subrayado el presidente del CSCAE, Lluis Comerón.

En este sentido, ha apuntado que el éxito de esta iniciativa dependerá de que las ayudas se convoquen "cuanto antes", de la agilidad con la que se tramiten dichas ayudas y de la creación de unas condiciones "legales, fiscales, financieras y técnicas adecuadas".

LA RECUPERACIÓN EN OBRA NUEVA, MÁS LENTA

Aunque los datos no son tan espectaculares como en el sector de la rehabilitación, el sector de la obra nueva va poco a poco recuperando los niveles anteriores al shock de la pandemia.

La vivienda nueva visada ha aumentado un 5% en el segundo trimestre de 2021, con datos aún inferiores a las cifras del segundo trimestre de 2019 tanto en superficie visada para obra nueva residencial como no residencial (-2,52% y -4,59%, respectivamente).

En todo caso, la evolución "es positiva" después de un primer trimestre en el que las caídas respecto al mismo periodo de 2019 fueron del 19,8% en el ámbito residencial y del 11,71% en el no residencial, han aclarado desde el CSCAE.

En comparación con el primer semestre de 2020, la superficie total visada, tanto de carácter residencial como no residencial, ofrece una mejoría notable, con un aumento del 22,6%. Se han visado 2.284.891 metros cuadrados más, pasando de 10.090.120 a 12.375.011 metros cuadrados entre enero y junio de este año. Sin embargo, supone un retroceso del 10,3% respecto al primer semestre de 2019, con 1.414.539 metros visados menos.

LAS REGIONES MEDITERRÁNEAS, LAS MÁS CASTIGADAS

La evolución de la superficie visada de obra nueva y rehabilitación en las distintas comunidades sigue acusando los efectos de la pandemia de Covid19. En la mayoría de las regiones, la tendencia en el segundo trimestre de 2021 ha sido positiva y al alza, excepto en lasIslas Canarias (-49,6%) y Baleares (-10,2%), en las comunidades del litoral mediterráneo (Murcia, con -30,2%; Comunidad Valenciana, con -13,2%, y Cataluña, con -21,8%), en Cantabria (-8,1%) y en Aragón (-17,4%).

En cuanto a la rehabilitación, la superficie visada de carácter residencial ha aumentado en casi todas las regiones del país. Los incrementos más importantes se han registrado en la Comunidad Valenciana (+453,7%), Aragón (94%) y Castilla-La Mancha (49,5%). Les siguen Andalucía (28,5%), Madrid (24,5%), Galicia (20,4%), Canarias (18,2%), Extremadura (15,2%), La Rioja (12,4%), Castilla y León (7,3%) y Cataluña (8,5%).

La superficie visada para obra nueva residencial sigue lejos de los valores previos a la pandemia en Aragón (-49,9%), la Comunidad Valenciana (-42,8%), País Vasco (38,7%), Canarias (-34%), Cataluña (25,6%), Islas Baleares (-1,6%), Navarra (-1%) y la ciudad autónoma de Ceuta (-90%). En el resto de autonomías, el sector ha logrado sobreponerse y recuperar los índices de actividades anteriores a la crisis del Covid19. Los mayores incrementos han tenido lugar en Asturias (+176,5%) y Cantabria (+47,3%).

Tanto la superficie visada de obra nueva no residencial como la de rehabilitación no residencial tienen comportamientos desiguales en cada región debido a que está supeditadas a grandes operaciones que, sin embargo, no sirven para marcar tendencias.

En el ámbito de la obra nueva no residencial, las mayores caídas se registraron en Murcia (-99,9%), Baleares (-49,3%), Canarias (-42,1%) y Asturias (-39,6%). Tampoco recupera los valores anteriores a la pandemia Madrid (-19,4%). Entre las que han registrado en el segundo trimestre del año mejores datos que en el mismo periodo de 2019 destacan Andalucía (+239,4%), Comunidad Valenciana (+105%), Galicia (+86,5%) y Castilla-La Mancha (49,3%). Les siguen Aragón (+20,6%), Extremadura (12,1%), Cataluña (4,4%) y Castilla y León (2,4%). La ciudad autónoma de Ceuta ha registrado un incremento del 574,9%.

La superficie visada para rehabilitación no residencial creció más de un 50% en el País Vasco (+125,9%), Extremadura (72,6%), Andalucía (70,3%), Aragón (53,3%) y Ceuta (1.251,9%). Y las principales caídas se registraron en Murcia (-93,2%), Cantabria (-70,2%), Navarra (-62,1%),Galicia (-53,5%) y Cataluña (-42%).