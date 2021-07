Salud advierte de la incidencia creciente entre jóvenes y pide a la Delegación para controlar los botelleos

Por ello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Pedreño ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los más jóvenes y al uso correcto de la mascarilla. De cara al fin de semana, ha solicitado a la Delegación del Gobierno en la Región que refuerce las labores de vigilancia, en especial, en las concentraciones de personas.

Ha lamentado que el número de casos "sigue aumentando diariamente y la incidencia sigue siendo mayor entre los más jóvenes". Así, destaca que la mayoría de los casos se origina en los ámbitos del ocio y sociofamiliares.

Prueba de ello, según el informe epidemiológico semanal, es que en el rango de edad entre los 15 y los 29 años, se detectaron 951 casos en la última semana, lo que supone un 56,3% de todos los positivos de la semana y una incidencia de 336,9 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del resto de los tramos de edad.

Por ello, el Gobierno murciano ha vuelto a hacer un llamamiento a la "responsabilidad y la solidaridad" de los más jóvenes, al cumplimiento de las medidas y, sobre todo, al uso correcto de la mascarilla en un momento en el que "la situación vuelve a complicarse".

En este sentido, el Gobierno murciano ha solicitado este jueves a la Delegación del Gobierno, de cara al fin de semana, que dentro de sus competencias "refuerce las labores de control y vigilancia de las medidas vigentes a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado, en especial de las concentraciones de personas en las que se pueden relajar o incumplir estas medidas de seguridad". Pedreño ha agradecido de antemano la labor que realizan estos cuerpos de seguridad.

A este respecto, ha insistido a la población más joven que los botelleos "están prohibidos por ley y, además, en este momento suponen un auténtico riesgo para la salud pública, al ser un gran foco de contagio, como lo son también las fiestas en los domicilios".

Ha destacado que hay 12 personas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) con edades comprendidas entre los 20 y los 72 años, la mayoría sin vacunar, ya que solo hay una persona con una sola dosis y una segunda persona de 72 años con la pauta completa. Sus edades son de 20, 29, 33, 38, 40, 45 (dos personas), 46, 58, 59, 60 y 72 años.

Al ser preguntado por los controles que está realizando Salud Pública, Pedreño ha señalado que este fin de semana se han realizado 66 inspecciones en locales y se han abierto tres expedientes por no cumplir de forma adecuada las normas establecidas

RESTRICCIONES

Pedreño ha destacado que, esta semana, la Región se encuentra en nivel de alerta 2 (medio). Asimismo, 33 municipios están en nivel de alerta alto; 11 en nivel de alerta 2 (medio); y tres en nivel de alerta 1 (bajo).

A día de hoy, el consejero ha explicado que las tasas de la Región se sitúan en 212,8 casos por cada 100.000 habitantes a los siete días y en 361,2 a los 14 días. "La tendencia no es buena y, aunque tenemos una de las incidencias más bajas del país, eso no puede servir de consuelo porque necesitamos que no suceda porque, al final, nos estamos contagiando y no sabemos dónde puede estar el techo".

Ha destacado que el servicio de Epidemiología hace un trabajo diario "muy laborioso", controlando todos los casos y rastreando los posibles contactos estrechos y los positivos, así como con la spruebas de cribado.

Este miércoles entraron en vigor las medidas acordadas en el último Comité técnico de seguimiento del Covid, con las que se pretende incidir, sobre todo, en aquellos ámbitos que se han convertido en el foco de la mayoría de los contagios, tal y como certifican los informes epidemiológicos, es decir, el ocio, las celebraciones y las reuniones sociales.

Ha explicado que hay un brote en una escuela de verano en Los Urrutias de Cáritas Alcantarilla. Se ha detectado un caso positivo y se han realizado 51 test, 13 a trabajadores y 38 a menores entre 5 y 16 años. Los resultados no están todavía disponibles pero los menores ya están en casa con sus padres y controlados.

NUEVOS CRIBADOS

"La labor de rastreo, una vez más, es fundamental para atajar lo antes posible el contagio del virus", según Pedreño. Para apoyar estas tareas, ha señalado que continúan los cribados poblacionales en los municipios que presentan tasas elevadas. Este jueves realiza cribados en Molina de Segura y Lorquí a personas entre los 15 y los 29 años, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Además, se han programado nuevos cribados para edades comprendidas entre los 16 y los 25 años de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas este viernes en Espinardo (Murcia) y Cartagena; el sábado en La Unión, San Pedro del Pinatar y Cartagena; y el domingo en San Javier, Librilla, Archena y Fortuna. "Animamos a cualquier persona de estos municipios que esté en este rango de edad a que colabore y acuda a realizarse esta prueba de antígenos", ha señalado Pedreño.

Al ser preguntado por los refuerzos sanitarios para el seguimiento de los casos, Pedreño ha señalado que el SMS está adjudicando "determinados sanitarios que, a falta de médicos y enfermeros, son de otras categorías para apoyar a estos equipos a realizar los rastreos". Se trata, por ejemplo, de fisioterapeutas o auxiliares de enfermería, ha precisado.

EVOLUCIÓN DE LA VACUNACIÓN Y DESPLAZADOS

Ahora que aumenta "notablemente" los desplazamientos de personas de otras comunidades autónomas que visitan la Región, la Consejería de Salud ha puesto en marcha la solicitud de la tarjeta sanitaria de desplazamiento temporal en la Región a través de la web de 'murciasalud'. Como ejemplo, hasta la fecha se han vacunado a más de 18.000 personas como desplazadas a la Región.

Asimismo, aquellas personas que viven en la Región con tarjeta sanitaria del Servicio Murciano de Salud (SMS) y que se desplacen a otros municipios distintos de su residencia habitual, bien por vacaciones u otros motivos, pueden realizar también este trámite a través de 'murciasalud'. Con esta medida se evita que estas personas tengan que ir al centro de salud a solicitarla, agilizando el trámite administrativo.

En cuanto a la campaña de vacunación, ha afirmado que sigue progresando y ya hay citadas cerca de 50.000 personas desde este jueves y hasta el próximo domingo. Según el informe de vacunación, este jueves la Región ha alcanzado 1.588.117 dosis administradas. El último informe del Ministerio sitúa a la Región con un 92,4% de personas mayores de 40 años con, al menos, una dosis, y de un 83,9% con la pauta completa.

A este respecto, Pedreño ha destacado que la autocita para la población de 20 a 29 años está disponible para todos los municipios de la Región.

SOLICITA MÁS VACUNAS

Pedreño ha recordado que, en la reunión del pasado martes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, ante el aumento de casos en todo el país, el Gobierno regional solicitó de nuevo al Ministerio el "aumento urgente e inmediato en el envío de vacunas de cara a proteger a la mayor parte de la población lo antes posible".

Ha señalado que "es esencial vacunar más rápido y proteger cuanto antes a la población", porque "es una necesidad que tienen las comunidades autónomas, que necesitan más vacunas y las necesitan cuanto antes". Y es que, añade, la principal medida para afrontar este repunte "sigue siendo la vacunación".

En el Consejo Interterritorial, el Gobierno murciano reiteró la "incertidumbre" que supone "no tener cerrada la planificación del envío de dosis para el mes de agosto, sobre todo, para que podamos organizar la campaña de vacunación de las personas más jóvenes".