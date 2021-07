Cvirus.- L'oposició rebutja la "improvisació" del toc de queda en 77 municipis i l'estratègia de "tancament i ruïna"

Per contra, els partits del Botànic defenen les mesures acordades aquest dijous per la taula interdepartamental COVID de la Generalitat: el PSPV sosté que són excepcionals i que ajudaran a atallar la incidència, Compromís creu que són necessàries i demana accelerar la vacunació en tots els trams d'edat i Unides Podem les recolza i crida a no criminalitzar als joves, actualment els més afectats pel virus.

En declaracions als mitjans en Les Corts, durant l'últim ple abans de l'aturada d'agost, la síndica del PP, Eva Ortiz, ha assegurat que els criteris que segueix el Consell no s'entenen i ha posat com a exemple que hi ha municipis com els alacantins de San Juan i El Campello on "hi ha una lloseta amb toc de queda en el passeig marítim i una altra on pots estar tota la nit sota un fanal".

Ha lamentat que sectors com l'oci nocturn segueixen "devastats" per aquestes restriccions, després que en Pasqua se'ls demanara un esforç per a veure's recompensats a l'estiu, i ha criticat la "falta de responsabilitat de fins i tot de respecte" del president, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

La 'popular' ha demanat que exigisca a Pedro Sánchez "les 300.000 vacunes que falten" a la Comunitat i li ha enlletgit que demane ara comparéixer en la Diputació Permanent de les Corts "sis mesos després" de l'última vegada que ho va fer, una cosa que ja van sol·licitar des de l'oposició.

Com a portaveu de Ciutadans, Ruth Merino ha coincidit que Puig (PSPV) "improvisa" amb aquestes mesures i li ha urgit al fet que exigisca les vacunes corresponents, escolte als sectors afectats i tinga més previsió perquè "no li atropellen les onades" de la pandèmia.

"Sempre fan el mateix: tancament i ruïna abans que sancionar els incompliments", ha rebutjat la síndica 'taronja', a més de lamentar com "moltes famílies veuen com el seu mitjà de vida desapareix" i les repercussions per al turisme.

I de Vox, Ana Vega també ha carregat contra la "improvisació" de la Generalitat recordant que el seu grup va preguntar fa mesos per l'extensió de la variant Delta i els "van dir catastrofistes". Ha tornat a exigir la dimissió de la consellera i que Puig convoque eleccions anticipades "i done pas a un govern que sàpia gestionar l'economia i la sanitat".

Entre el tripartit, Fran Ferri (Compromís) ha afirmat que les mesures són necessàries sobre la base dels experts i ha recordat que al febrer es van adoptar restriccions "molt dures". "Segons com avance el virus en els pròxims dies caldrà plantejar-se això", ha advertit.

També ha demanat agilitzar la vacunació en tots els trams d'edat i ha reconegut que el toc de queda seria més efectiu si tinguera en compte a tota la població encara que "s'han d'aplicar els criteris més efectius possibles".

Pilar Lima, síndica d'UP, ha mostrat el seu suport total a les mesures i ha afegit que encara que "el més fàcil" seria que tota la Comunitat tinguera toc de queda, "potser tampoc seria just". Ha demanat no criminalitzar als joves perquè "bastant han patit" i garantir les vacances dels sanitaris perquè tenen dret a un descans.

I el socialista Manolo Mata ha confiat que el TSJCV avale les mesures com ja va fer fa unes setmanes, "a diferència d'altres tribunals", i ha defès que són necessàries per a ajudar a evitar que els contagis es disparen com està passant ara en els casos "però no en la mortalitat ni en l'ocupació de les UCI". S'ha mostrat preocupat pels joves i ha recalcat: "Tots sabem on està el risc".