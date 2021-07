Bellido espera poder "compatibilizar" la sentencia sobre la segunda puerta de la Mezquita con su uso cofrade

En declaraciones a los periodistas, Bellido ha recalcado este jueves su respeto a "las decisiones judiciales", más aún cuando desde el Ayuntamiento "no somos parte de ese proceso". No obstante, ha añadido el alcalde, "tenemos que sentarnos todos a trabajar conjuntamente para ver cómo resolvemos la situación que se genera", pues, tal y como ha señalado, según la sentencia, "la fundamentación no estaba suficientemente justificada".

En este contexto, Bellido, que ha señalado que esta "actuación puede afectar directamente a la Semana Santa y al recorrido de la carrera oficial", se ha ofrecido a la Junta de Andalucía, al Cabildo Catedral, al Obispado de Córdoba y a los representantes de la familia de Rafael de la Hoz, creador de la celosía retirada, a "mediar para que encontremos una solución que haga compatible" dicha resolución con el uso cofrade y religioso.

Para concluir, el primer edil cordobés ha recalcado que Icomos e Icomos Internacional han afirmado que "es bueno que se siga fomentando el uso religioso del bien", así como el "ligado a una tradición tan importante como la Semana Santa, porque eso contribuye a la conservación de ese Patrimonio de la Humanidad". Ahora, ha apostillado el alcalde, hay que estudiar "cómo hacemos compatibles esa cuestión de fondo que el propio Icomos reconoce como positiva con esta resolución judicial".