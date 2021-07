Un proyecto busca la cesión temporal de uso de viviendas en seis localidades para su rehabilitación y posterior alquiler

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, junto a algunos de los alcaldes, ha presentado este jueves dicho proyecto piloto que, en el caso de ser una iniciativa viable y aporte resultados positivos, se podría extender al territorio regional e incluso nacional, ha dicho.

"Tenemos un problema de viviendas vacías en los conjuntos urbanos, en los núcleos de población, mientras la gente nos sigue demandando poder hacer nuevas viviendas, seguir expandiendo el municipio a sitios donde muchas veces no podemos seguir prestando servicios", ha apuntado.

La iniciativa, según ha apuntado la consejera, es un programa "accesorio" pero "complementario" a las políticas puestas en marcha por el Gobierno de España, ya que también podrá aprovechar vía subvención la disponibilidad de los fondos, con una primera inversión de 635.851 euros.

Leire Iglesias ha destacado en su intervención que en estas seis localidades se dan las mismas circunstancias pero con distintos niveles de intensidad y es que hay entre un 20 por ciento de viviendas deshabitadas, como en Olivenza, y un 42 por ciento, en el caso de Alconchel.

Además, de media, cerca de un 40 por ciento de estas viviendas deshabitadas precisan de algún tipo de intervención en materia de rehabilitación, mientras que hay entre un 3 y un 10 por ciento de la población que reclama que se les pueda prestar alguna respuesta en materia de vivienda para no tener que abandonar estos municipios.

Por ello, el programa 'Rehabita' pretende mediante la cesión del usufructo de estas viviendas deshabitadas a la empresa pública Urvipexsa acometer las reformas necesarias y pendientes en las mismas con criterios de eficiencia y accesibilidad para ponerlas a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler accesible, que tendrá un precio en función de la localidad en la que ubiquen y siempre por debajo del precio medio del mercado.

Leire Iglesias ha añadido que muchas de estas viviendas no se ponen en el mercado por cuestiones como que proceden de herencias, los propietarios no tienen la capacidad de hacer las obras de rehabilitación o porque no supone ninguna carga adicional, un hecho que tiene consecuencias negativas para los municipios.

De esta forma, la consejera ha abundado en que durante la cesión del usufructo, Urvipexsa acometerá las obras de rehabilitación, de eficiencia energética, de accesibilidad y hará un plan de viabilidad y explotación de esas viviendas.

Así, y a cambio de hacer esas intervenciones sobre el parque vacío, la empresa pública explotará las viviendas durante el periodo de cesión que se pacte entre las partes, además de acometer los impuestos, tramitar las subvenciones correspondientes y se encargará de los seguros, de la conservación y el mantenimiento de las viviendas.

"En definitiva, de dar vida a los entornos de nuestras ciudades y nuestros pueblos. Por lo que a partir del día de hoy buscamos propietarios en estos municipios que nos cedan sus viviendas, que nos presten sus viviendas, que nos la pongan a disposición en régimen de usufructo para que podamos acometer las obras a cambio de explotarlas durante un tiempo pactado en el que recuperaremos la inversión, facilitaremos el alquiler, especialmente a la población joven, pero a otro tipo de población que se quiera instalar a los municipios también", ha recalcado.

Por su parte, el alcalde de Olivenza, Manuel J. González, en representación de los primeros ediles participantes en esta iniciativa, ha puesto en valor el "ímprobo trabajo" que en materia de vivienda está realizando la Junta de Extremadura.

Así, ha dicho que una de las "mayores tragedias" que puede vivir un alcalde es que una familia se quede sin vivienda pero ha añadido que con una "buena política", como la que desarrolla la Junta en este sentido, se facilita y mejora la vida de los ciudadanos.

De esta forma, ha considerado que el proyecto 'Rehabita' es "ilusionante" y viene a solucionar varios "problemas de una vez", ya que crea soluciones habitacionales nuevas, recupera viviendas que en algunos casos están en estado de ruina y genera un valor añadido para la familia con la que se pacte la cesión.

CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA

Leire Iglesias también se ha referido a que este pasado miércoles se celebró la Conferencia Sectorial de Vivienda en la que se aprobó el criterio de reparto de los programas de rehabilitación residencial y de edificios públicos enmarcados en el Plan de Recuperación y Resiliencia de España.

De esos fondos, a Extremadura le llegarán en los próximos meses cerca de 37,3 millones. Así, un total de 26,5 millones se destinarán al programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales.

Así, con las actuaciones contempladas en este programa, la Junta de Extremadura se marca como objetivo llegar a más de 3.600 viviendas en la región.

El otro programa, dotado en la región con 10,7 millones, está destinado a la rehabilitación de edificios públicos de Extremadura con criterios de eficiencia energética.

"Ya nadie duda de las bondades, de la importancia de acometer la rehabilitación, especialmente energética, para nosotros con carácter integral del parque construido de nuestra región", ha dicho, ya que, como ha aseverado, son muchos los aspectos positivos que introduce esta labor.