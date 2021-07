AMP.-Cvirus.- La Generalitat demana toc de queda fins al 16 d'agost per a 77 municipis i 2,6 milions de valencians

Així ho ha anunciat el president, Ximo Puig, en la compareixença que ha oferit al costat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a informar de les mesures aprovades en la Comissió Interdepartamental d'aquest dijous.

Així mateix, el Govern autonòmic ha demanat a l'alt tribunal l'autorització per a prorrogar la limitació de les reunions tant en interior com a l'aire lliure a deu persones.

A més, s'aposta per mantindre les mesures sanitàries amb tres modificacions. En primer lloc, en espectacles i celebracions, l'aforament es redueix al 50% en interiors amb un màxim de 1.500 persones i els esdeveniments conclouran als 00.30 hores; l'aforament en recintes esportius queda limitat a un 50% amb un màxim de 1.500 persones, i en les piscines recreatives l'aforament també es redueix a la meitat.

Puig ha considerat que aquestes mesures són necessàries davant l'empitjorament de les dades de la pandèmia, que ha fet que en dos setmanes s'hagen duplicat els ingressos hospitalaris i en UCI. "Seria una irresponsabilitat no posar tot el que podem fer a la disposició de la lluita contra la pandèmia", ha dit el dirigent autonòmic, que ha recalcat que la Covid sempre va "a per els més vulnerables, que ara són els no vacunats".

Els municipis proposats per la Generalitat per a estar sota el toc de queda són els següents: a la província de València, els municipis d'Albal, Alboraia, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alginet, Almussafes, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Bétera, Bunyol, Burjassot, Canals, Xiva, Foios, Gandia, Godella, L'Eliana, L'Olleria, Manises, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Museros, Oliva, Paiporta, Paterna, Picassent, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, Puçol, El Puig, Rafelbunyol, Requena, Riba-roja de Túria, Rocafort, Sagunt, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torís, Utiel, València, Vilamarxant, Xeraco i Xirivella.

Pel que fa a la demarcació d'Alacant, serien L'Alfàs del Pi, Alacant, Banyeres de Mariola, Benidorm, Callosa d'en Sarrià, Callosa de Segura, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, La Nucia, Muro d'Alcoi, Ondara, Pego, Santa Pola, Sant Vicent del Raspeig, Saix, Teulada i la Vila Joiosa.

Finalment, a Castelló els municipis previstos són Alcalà de Xivert, Almenara, Benicàssim, Borriana, Borriol, Onda, Orpesa, Peníscola, Torreblanca, Vila-real i Vinaròs.

Amb aquesta nova petició, serien huit les localitats que fa dos setmanes tenien toc de queda i que ara, el deixarien de tindre: Alaquàs, Almássera, Catarroja, Montcada, Picanya, Quart de Poblet, Sedaví i Tavernes Blanques.

Preguntat Puig per si és optimista enfront de la decisió que adopte el TSJCV, ha comentat que el Consell sempre respectarà la decisió de la justícia i ha agraït i reconegut la mira que ha tingut la justícia valenciana d'acord amb l'objectiu de superació de la pandèmia.

La consellera Barceló ha concretat que els municipis inclosos en el toc de queda es determinen sobre la base de set criteris que té en compte Epidemiologia relacionats amb la incidència, la positivitat o l'índex de reproducció, entre uns altres. Ha concretat que el nou toc de queda, d'aprovar-lo el TSJCV abans del cap de setmana, entraria en vigor el diumenge a la nit.

MASCARETES I BOTELLONS

D'altra banda, Puig, preguntat per què insisteix en la importància de portar mascareta quan no és obligatòria, ha comentat que des de la Generalitat sempre han reiterat que la mascareta és la protecció "més important" de cada persona davant la pandèmia: "Hi ha espais a l'aire lliure en què pensem que no és estrictament necessària però en altres llocs sí", ha dit.

Així mateix, el president, interpel·lat per si està satisfet amb el control que s'està fent dels botellons, ha manifestat que "els Ajuntaments estan fent un esforç extraordinari i hem d'intentar conscienciar-nos que en aquest moment no toca", ha dit, al mateix temps que ha recordat que hi ha normatives de caràcter municipal que impedeixen aquestes actuacions.

BARCELÓ, A LES CORTS

Per la seua banda, Barceló ha avançat que aquest dimecres va sol·licitar la seua compareixença a Les Corts per a explicar la situació sanitària a la Comunitat i quan es reunisca la Taula no tindrà "inconvenient" a comparéixer "el dia que es decidisca", ha dit. "No tinc cap inconvenient a acudir i donar les explicacions oportunes", ha sentenciat.

Puig ha acabat la seua intervenció amb dos peticions a la ciutadania: prudència i corresponsabilitat. "Aquesta batalla comuna no està encara guanyada però ho anem a aconseguir", ha dit, per a agregar que cal seguir cooperant i complir tant les quarantenes com els aïllaments. "Són moments complicats però ara tenim la capacitat d'avançar més ràpidament amb la vacunació", ha postil·lat.