Zahara, Sidonie i León Benavente actuaran en el nou cicle 'Nits de Vivers' de València

El pop de Los Secretos, Zahara o Sidonie; el rock de León Benavente, Corizonas o Novedades Carminha i el rap i la música urbana de Nach, Prok, Morad o Iseo & Dodosound són algunes de les propostes del nou cicle 'Nits de Vivers', que arrancarà el 29 de juliol en els Jardins de Vivers de València.

El cicle, que es prolongarà durant cinc setmanes per a oferir més de 20 espectacles de diversos estils, compta amb l'impuls de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, explica l'organització en un comunicat.

Així, durant el mes d'agost, València comptarà amb una nova programació musical que portarà el lema 'Revive Vivers' i té l'objectiu de "crear noves experiències i generar trobades de qualitat entorn de la música en directe".

En aquesta línia, no només es gaudirà de la música en directe, sinó també d'una ambientació creada per a l'ocasió, especialment dissenyada per a celebrar el retrobament amb amics, amb un photocall en el qual capturar els millors moments compartits i una zona en la qual degustar diferents propostes gastronòmiques.

A més, Vibra Mahou dona l'oportunitat de participar visitant la web de la marca en sorteigs de tastos que es duran a terme abans dels concerts, de la mà d'un expert beer sommelier. Una experiència que farà del retrobament amb la música en directe una experiència per a tornar a vibrar. Les entrades ja estan a la venda.