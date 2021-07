Sanitat obri el termini d'al·legacions als llistats provisionals de la 18a borsa d'ocupació temporal

En aquesta convocatòria, la valoració dels mèrits que ha conformat l'ordre de les llistes s'ha realitzat d'acord amb un barem que puntua la nota d'oposició, la formació tant especialitzada com a contínua, i l'experiència laboral.

En concret, s'han valorat els servicis prestats en institucions sanitàries públiques, hospitals militars, institucions penitenciàries, institucions públiques de caràcter sociosanitari de la Generalitat, entitats concertades que atenen a pacients de la sanitat pública de la Generalitat i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

També s'ha puntuat el coneixement del valencià d'acord amb les exigències de les titulacions del Marc Comú Europeu, i s'ha afegit una valoració específica para les persones candidates amb diversitat funcional.

ESTAT D'ALARMA

D'altra banda, els períodes de temps treballats en el Sistema Valencià de Salut en l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de Covid-19 fins a la data límit per als mèrits valorats en aquesta edició (31 d'octubre de 2020), s'han valorat com de difícil cobertura (0,6 punts per mes).

A més, en aquesta edició, s'ha inclòs el Departament Salut de Torrevella perquè el personal inscrit en les llistes d'ocupació temporal poguera demanar prestar servicis en ell.

En aquesta dihuitena edició s'han pogut sol·licitar fins a set departaments per categoria, i tres categories. També s'ha introduït la possibilitat de rebre ofertes de treball de curta durada i a temps parcial, per a agilitzar la gestió i adequar-la als interessos de les persones integrants de les llistes.

Les persones aspirants que no estiguen d'acord amb la puntuació rebuda disposen d'un termini de 10 dies (fins al 4 d'agost) per a formular les al·legacions pertinents i aportar els documents que consideren convenients.

Les reclamacions han de contindre les dades persones (DNI, nom i cognoms, direcció de correu electrònic, motiu de l'al·legació) i anar dirigides a l'òrgan al que estiguen adscrits els i les reclamants: Direcció territorial Sanitat d'Alacant, Castelló i València o Gerència de Salut d'Alcoi.

Poden presentar-se per registre telemàtic de Conselleria, registres oficials o mail: alegacionempleotemporal_alcoi@gva.es; alegacionempleotemporal_alicante@gva.es; alegacionempleotemporal_castellon@gva.es i alegacionempleotemporal_valencia@gva.es