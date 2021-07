David Valldeperas, tajante con Carmen Borrego: "No te quieren en este plató, no vas a volver 'Sálvame'"

Carmen Borrego tiene las puertas de Sálvame cerradas. Así lo confirmó David Valldeperas, uno de los directores del programa, este miércoles, pues los colaboradores comenzaron a debatir sobre los comentarios que la tertuliana había hecho sobre su regreso al espacio Telecinco, el cual abandonó en 2019.

"¡Que vuelvo, que no vuelvo!", exclamó Kiko Hernández en el plató, muy molesto ante la posibilidad de que Borrego se reincorpore algún día a su puesto. Sin embargo, Valldeperas le tranquilizó con una contundente aclaración. Y es que la oportunidad de ser colaboradora del espacio de Mediaset ya pasó.

"Señor director: ¿Sálvame quiere a Potota en el programa?", preguntó Hernández, a lo que su compañero le respondió: "Me acaba de decir el director: 'No te quieren en este plató. No vas a volver a pisar este plató. ¡Aquí no te quieren ya! ¡Deja el tema ya de ‘no sé si estoy preparada’, porque para el coñazo que eres...".

La hermana de Terelu Campos dejó su silla en Sálvame debido a las continuas críticas que recibía por parte de la audiencia y de los colaboradores. Eso sí, a comienzos de este año la dirección le ofreció ser la defensora de la audiencia, un puesto que ya ocupó su madre, María Teresa Campos, y que ahora le pertenece a Rocío Carrasco.

Según informó Valldeperas el pasado mes de enero, el acuerdo ya estaba cerrado, una información que Borrego terminó desmintiendo. Asimismo, el paso del tiempo parece haberle hecho cambiar de opinión, tal y como demostró recientemente en Viva la vida, programa donde sí colabora cada fin de semana.

"Todo lo que sea una oferta que económicamente me pueda beneficiar, me viene bien", se sinceró. Y añadió: "Me interesé en el sentido de que me hicieron una oferta. Y yo necesito trabajar porque, a lo mejor, viniendo solo los fines de semana no gano mucho dinero".

Borrego opinó que Sálvame es "un programa muy difícil": "Sabes que te van a caer por todos los lados y es complicado. Si fuese capaz de tener el humor que yo tenía hace unos años, te puedo garantizar que sí [estaría preparada]. Estoy mejor, pero no estoy bien."

"Me he convertido en alguien que no era. Yo no he sido nunca tan dramática. Creo que lo que gustó de mí cuando empecé en la tele, la espontaneidad, es lo que yo he perdido y lo que tengo que recuperar. Y voy a ser sincera… a mí me condicionaron mi madre y mi hermana. En lo que no me puedo equivocar es en dejar de ser yo", reconoció.