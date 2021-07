El PP exigeix a la Diputació de Castelló ajudes per als municipis i empreses afectats per les pèrdues del toc de queda

El Partit Popular de Castelló ha exigit a la Diputació de PSOE i Compromís ajudes per als municipis i empreses afectats per la pèrdues que ocasionarà el toc de queda. "Els qui han despedit 563 sanitaris, tancat centres de salut, col·locat aquest territori a la cua de la vacunació dels joves i tancat negocis són els mateixos que ara ens imposen un toc de queda que amenaça amb portar a la ruïna la temporada turística que és sinònim d'ocupació i oportunitats para milers de castellonencs", ha subratllat.

El diputat provincial del PPCS Andrés Martínez ha lamentat que el Govern de Pedro Sánchez "haja jugat amb la ciutadania quan el que ens estem jugant és la salut". "Són ells els que van anunciar l'adéu a les mascaretes i van donar la benvinguda als somriures. Ells mateixos són els que hui, per absoluta negligència i incompetència manifesta, ens retallen les llibertats perquè la seua campanya màrqueting ha derivat en una onada de contagis que amenaça de nou amb col·lapsar al sistema sanitari", ha afegit.

Des del PPCS exigeixen "altura de mires" al president de la Diputació i la posada a la disposició dels fons provincials per a "salvar aquesta província de la catàstrofe" a la qual "condueixen les polítiques d'esquerres". "Ens van demanar esforços durant l'hivern i la tardor per a salvar la campanya estival i els seus errors ens porten ara, de nou, a castigar a un sector, el del turisme, que ha sigut pulcre, responsable i absolutament prudent", han subratllat els 'populars'.

"Els empresaris, els autònoms, les famílies de la província de Castelló que cada dia s'alcen per a donar servici, no mereixen acabar arruïnades ni criminalitzades per un Consell incompetent", ha indicat Martínez, qui creu que "urgeix" donar solucions eficaces, contractar els metges que han despedit, obrir els consultoris i centres mèdics que han tancat, i garantir els recursos que són sinònim de riquesa i oportunitats per al territori.