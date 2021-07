Puig afirma que en aquests moments s'està "molt lluny" de la possible celebració de les Falles

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmat que en aquests moments, a causa de l'actual situació sanitària per la pandèmia, s'està "molt lluny" de la possible celebració de les Falles, previstes entre l'1 i 5 de setembre.

Així ho ha indicat el president, Ximo Puig, en la compareixença que ha oferit al costat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a informar de les mesures aprovades en la Comissió Interdepertamental d'aquest dijous.

Puig, preguntat per com se celebraran les Falles en el mes de setembre, ha assenyalat que "no seran unes Falles normals, això ja tothom ho sap", i ha demanat esperar a veure com evoluciona la pandèmia per a determinar els actes que es podran celebrar.

"L'Ajuntament de València i la Conselleria de Sanitat mantenen reunions permanents i veuran d'ajustar al màxim la part de celebració que es puga fer. No podem anticipar més fins que no vaja passant el temps i millore la situació", ha postil·lat.

El president ha indicat que hi ha una qüestió que en principi sí podrà ser efectiva, i és la cremà de monuments fallers, "però cal veure com s'arriba a la situació des de la màxima prudència", ha insistit. "Sent prudents hi haurà major capacitat per a fer unes Falles que podran tindre algun tipus de sentit, encara que no siguen normals", ha asseverat.