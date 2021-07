L'obra de Sorolla torna a València amb una exposició que revela la seua faceta com a "dibuixant sense descans"

L'obra del pintor Joaquín Sorolla tornarà a la seu de la Fundació Bancaixa a València el pròxim mes d'octubre amb una exposició que exhibirà per primera vegada en la ciutat una selecció d'un centenar de dibuixos, una faceta menys coneguda del creador, però que va practicar "de manera intensa al llarg de tota la seua trajectòria artística".

La mostra -titulada 'Sorolla, Dibujante sin descanso' i produïda pel Museu Sorolla i la Fundació Museu Sorolla amb la col·laboració de la Fundació Bancaixa- descobrirà al públic una part de la producció del pintor valencià menys popular però en la qual va ser molt prolífic amb la creació de més de 8.000 dibuixos al llarg de la seua carrera. Aquestes peces formen part del treball previ, "disciplinat i constant", que Sorolla realitzava abans d'escometre un gran quadre, explica la fundació en un comunicat.

A més, l'exposició, comisariada per Inés Abril Benavides i Mónica Rodríguez Subirana, mostrarà al públic per primera vegada a València un centenar de dibuixos procedents en la seua majoria de les col·leccions del Museu Sorolla als quals se sumen préstecs d'altres institucions i col·leccions particulars.

La selecció permet percebre l'evolució que experimenta el traç de l'artista, i mostra els aspectes que més li van preocupar en l'exercici de l'art. A través d'aquest conjunt poden veure's també els diferents usos que el pintor li va donar al dibuix.

Sorolla no només va utilitzar el mitjà gràfic com a pas previ a la seua obra pictòrica, a manera de preparació i exploració per als seus grans llenços. També va usar el dibuix com a finalitat, com a pur entreteniment i per a guardar record d'aquells a qui més estimava: la seua família.

Seccions

El recorregut expositiu s'estructurarà en quatre seccions. En 'La línea en el inicio' s'exposen dibuixos realitzats en els seus anys de joventut, quan acaba d'acabar els seus estudis a l'Acadèmia de Belles Arts de San Carlos.

L'apartat 'Dibujo, familia, hogar' inclou dibuixos de l'entorn familiar de Sorolla i la seua vida quotidiana. En 'Grandes obras, grandes dibujos' es mostren alguns dels dibuixos preparatoris més espectaculars de l'artista que reflecteixen la premeditació i l'estudi que hi ha darrere dels seus llenços.

El recorregut es tanca amb 'La ciudad moderna' on es pot contemplar la plasmació d'escenes urbanes de ciutats com Nova York o Chicago, que van ser un motiu molt freqüent en els seus dibuixos i notes de color.

L'exposició, que es va presentar en el Museu Sorolla de Madrid de novembre de 2019 a agost de 2020, podrà visitar-se en la seu de la Fundació Bancaixa a València d'octubre de 2021 al gener de 2022.