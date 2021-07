Cvirus.- Fiscalia avala l'ampliació del toc de queda a 77 municipis de la Comunitat

Així ho ha informat el ministeri públic, que ha concretat que no s'oposa a les noves restriccions i que ara serà la sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la que resolga la petició.

En concret, segons la reclamació del Consell, la restricció del toc de queda que actualment s'aplica a 32 localitats passaria a afectar a 77 poblacions.

El passat 12 de juliol, l'alt tribunal valencià ja va donar el vistiplau -a més de la limitació a un màxim de 10 persones de les reunions socials i familiars en tot el territori valencià- a la restricció de la mobilitat nocturna entre la 1 i les 6 hores en 32 localitats de més de 5.000 habitants amb major risc epidemiològic per Covid-19.

La sala va considerar aleshores que les mesures -contingudes en una resolució de la Conselleria de Sanitat Universal datada el passat 9 de juliol i en principi amb una vigència de 14 dies- són "equilibrades", doncs es deriven d'elles "més beneficis per a l'interés general -contenció de la pandèmia- que perjuís sobre altres béns o valors en conflicte", al mateix temps que compleixen el "juí constitucional de proporcionalitat".

Dos setmanes més tard, l'Executiu valencià ha apostat per estendre la restricció per a controlar les dades de contagis. La proposta que ara es fa arribar per part de l'administració valenciana és, a la província de València, els municipis d'Albal, Alboraia, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alginet, Almussafes, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Bétera, Bunyol, Burjassot, Canals, Xiva, Foios, Gandia, Godella, L'Eliana, L'Olleria, Manises, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Museros, Oliva, Paiporta, Paterna, Picassent, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, Puçol, El Puig, Rafelbunyol, Requena, Riba-roja de Túria, Rocafort, Sagunt, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torís, Utiel, València, Vilamarxant, Xeraco i Xirivella.

Pel que fa a la demarcació d'Alacant, serien L'Alfàs del Pi, Alacant, Banyeres de Mariola, Benidorm, Callosa d'en Sarrià, Callosa de Segura, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, La Nucia, Muro d'Alcoi, Ondara, Pego, Santa Pola, Sant Vicent del Raspeig, Saix, Teulada i la Vila Joiosa.

Finalment, a Castelló els municipis previstos són Alcalà de Xivert, Almenara, Benicàssim, Borriana, Borriol, Onda, Orpesa, Peníscola, Torreblanca, Vila-real i Vinaròs.