La "paradoja" de los vacunados: libres para moverse pero infectados y posibles contagiadores invisibles de la covid-19

Igual que la exigencia de una prueba diagnóstica de covid-19 negativa no es garantía absoluta de que no se cuelen personas contagiadas y con capacidad de transmitir el virus, la vacuna tampoco. En un momento en el que más de la mitad de la población española cree que el Gobierno ha llevado a cado un levantamiento precipitado de las medidas de control, los expertos advierten de que muchas personas vacunadas pueden seguir infectándose y propagando el virus, por lo que piden mantener la precaución "hasta final de año".

Así lo explica el catedrático en Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide Guillermo López Lluch, que explica que las vacunas logran que el virus "se quede retenido en la mucosa en lugar de irse para los pulmones", por lo que si bien protegen de enfermedad grave o muerte y reducen la transmisibilidad, no previenen totalmente los contagios.

Por ello, el investigador advierte de que "el mayor problema de las personas vacunadas es que la gran mayoría (de los que se contagian) son leves o asintomáticos y muchos se van a confundir con resfriado o alergia. Confundir los síntomas es peligroso" puesto que puede llevar a una propagación del virus.

En otras palabras, "dado que la inmunización aumenta el número de personas asintomáticas que no saben que están contagiadas, no podemos bajar la guardia", avanzaba en mayo en un artículo publicado en The Conversation.

Por ello, pide el experto "seguir con las precauciones, especialmente si tienes un pequeño malestar, hay que intentar reducir contactos y evitar siempre los sitios cerrados". López Lluch mantiene que "hasta que no se alcance la inmunidad de grupo no consideraremos que estamos protegidos". Y sitúa esta cuando al menos el 80% de la población cuente con inmunidad, bien natural bien vacunal, pues considera que muchos niños contarán con ella "sin haberse enterado". "El porcentaje de asintomáticos de 20 años para abajo puede ser muy alto", añade.

El científico apunta que la actual curva de contagios de Reino Unido es una muestra de cómo funcionan las vacunas. Y es que mientras en la actual ola se registran unos 43.000 contagios diarios, superando incluso la curva de su segunda oleada del pasado mes de noviembre, hoy en día se registran unas 35 muertes diarias, mientras que entonces los decesos eran unos 400 diarios. Es decir, ahora hay menos muertes a pesar de que la incidencia acumulada es mayor.

"Las medidas de control son muy complicadas. Hay que seguir alerta hasta final de año", añade el también investigador asociado del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Será entonces cuando, según prevé, se podría haber "normalizado" el SARS-Cov-2 "como un virus catarral".

En cuarentena y con el pasaporte covid

El diario italiano Corriere della Sera recogía este miércoles el caso de una mujer de 48 años vacunada con las dosis de AstraZeneca y contagiada con la variante Delta del coronavirus un mes después del segundo pinchazo.

Sin embargo, podría moverse libremente porque dispone de su certificado de vacunación. Esta profesora denunciaba que aunque ella y su familia han cumplido con el aislamiento protocolario, su certificado verde digital de la UE seguía acreditándola como persona con el 'pase verde' que permite viajar sin necesidad de presentar una PCR y no había actualizado su nueva situación como persona reinfectada y en cuarentena.

Ante estas nuevas casuísticas, calificadas por el experto en enfermedades infecciosas Juan Manuel Bautista como "las paradojas de los vacunados" -"estar inmunizado con la vacuna pero infectado. De acuerdo a las medidas sanitarias, se pueden mover libremente y distribuir el virus...", decía en un mensaje de Twitter-, el epidemiólogo y profesor de la Universidad Alcalá de Henares Pedro Gullón reconoce que este es "un tema tremendamente complicado porque solemos ver la vacunación como un tema de 0 o 1".

Recuerda el también autor de Epidemiocracia (Capitán Swing) que "aunque ya hay estudios que han mostrado que la transmisibilidad disminuye entre vacunados, pero no al 100%, puede pasar que lo cojas y que, mientras tu sistema inmune actúa para que no enfermes (y si lo haces es leve o incluso ni te enteres), estés contagiando durante un tiempo. No es lo más frecuente, pero puede haber casos de contagio entre vacunados".

Gullón considera que medidas como la de exigir la vacunación completa (o, en su defecto, una PCR negativa) para acceder a un restaurante, como este miércoles estableció la Xunta de Galicia, o para acceder al cine, al teatro o a cualquier espectáculo cultural, como se exige desde este miércoles también en Francia, son medidas de "individualización" que pueden ser "peligrosas, e incluso llegar a ser injustas, y a veces poco efectivas", al tiempo que recuerda que "el objetivo principal de las vacunas no es la protección individual sino la colectiva".

Igual que López Lluch, Gullón señala que "conforme aumente la proporción de vacunados, disminuirá la transmisión", por lo que el epidemiólogo aboga que "lo más sensato" sería esperar a realizar actividades que supongan riesgo de contagio a alcanzar la inmunidad colectiva.

En este sentido, investigadores británicos, tras un trabajo de investigación sobre la efectividad de las vacunas desarrolladas por AstraZeneca y Pfizer (las empleadas principalmente en Reino Unido), describieron el escenario actual: "Las mayores reducciones en las infecciones sintomáticas y/o infecciones con una carga viral más alta se reflejan en tasas reducidas de hospitalizaciones y muertes, pero resaltan el potencial de transmisión continua limitada de infecciones asintomáticas en individuos vacunados".