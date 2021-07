Cvirus.- La Generalitat demana toc de queda fins al 16 d'agost per a 77 municipis i 2,6 milions de valencians

Així ho ha anunciat el president, Ximo Puig, en la compareixença que ha oferit al costat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a informar de les mesures aprovades en la Comissió Interdepertamental d'aquest dijous.

Així mateix, el govern autonòmic ha demanat a l'alt tribunal l'autorització per a prorrogar la limitació de les reunions tant a interior com a l'aire lliure a deu persones.

A més, s'aposta per mantindre les mesures sanitàries amb tres modificacions. En primer lloc, en espectacles i celebracions, l'aforament es redueix al 50% en interiors amb un màxim de 1.500 persones i els esdeveniments conclouran als 00.30 hores; l'aforament en recintes esportiu queda limitat a un 50% amb un màxim de 1.500 persones, i en les piscines recreatives l'aforament també es redueix a la meitat.

Puig ha considerat que aquestes mesures són necessàries davant l'empitjorament de les dades de la pandèmia, que ha fet que en dos setmanes s'hagen duplicat els ingressos hospitalaris i en UCI. "Seria una irresponsabilitat no posar tot el que podem fer a la disposició de la lluita contra la pandèmia", ha dit el dirigent autonòmic, que ha recalcat que la Covid sempre va "a per els més vulnerables, que ara són els no vacunats".

Els municipis proposats per la Generalitat per a estar sota el toc de queda són els següents: a la província de València, els municipis d'Albal, Alboraia, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alginet, Almussafes, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Bétera, Bunyol, Burjassot, Canals, Xiva, Foios, Gandia, Godella, L'Eliana, L'Olleria, Manises, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Museros, Oliva, Paiporta, Paterna, Picassent, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, Puçol, El Puig, Rafelbunyol, Requena, Riba-roja de Túria, Rocafort, Sagunt, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torís, Utiel, València, Vilamarxant, Xeraco i Xirivella.

Pel que fa a la demarcació d'Alacant, serien L'Alfàs del Pi, Alacant, Banyeres de Mariola, Benidorm, Callosa d'en Sarrià, Callosa de Segura, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, La Nucia, Muro d'Alcoi, Ondara, Pego, Santa Pola, Sant Vicent del Raspeig, Saix, Teulada i la Vila Joiosa.

Finalment, a Castelló els municipis previstos són Alcalà de Xivert, Almenara, Benicàssim, Borriana, Borriol, Onda, Orpesa, Peníscola, Torreblanca, Vila-real i Vinaròs.

