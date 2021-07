Cvirus.- L'alcalde d'Alacant creu que les noves restriccions del Consell poden "arruïnar" tota la temporada turística

El 'popular' ha criticat en un comunicat, per "ineficaç i desconcertant", la gestió de la pandèmia per part de la Generalitat Valenciana. "Se'ns va demanar un sobre esforç en Setmana Santa per a salvar l'estiu, però la Conselleria no va fer els deures i va despedir 3.000 sanitaris", ha destacat.

Així mateix, ha indicat que "portar el percentatge menor de vacunació entre les comunitats autònomes, sense optar per mètodes més àgils, ha diferenciat a pitjor a la Comunitat Valenciana".

"Fa amb prou faenes un mes i mig el president Puig treia pit anunciant que teníem les millors xifres d'Europa, però hui succeeix tot el contrari i no hi ha autocrítica, igual que no hi ha hagut cap mesura per a sostindre el baix nivell de contagis", ha assenyalat.

De la mateixa manera, ha sostingut que "des de la Conselleria no hi ha hagut informació de l'evolució, només disposem de dades quan ja és massa tard. S'està jugant molt perillosament amb la salut de les persones i amb l'economia de tots".

Per açò, es pregunta si Sanitat té o no dades comparatives sobre les xifres de contagis entre poblacions afectades i no afectades per les restriccions i si el Consell acompanya la seua petició de més restriccions de dades científiques que avalen aquestes noves mesures.